Piatti golosi e sani per la festa di San Valentino, alcune idee

Se state pensando a un menu speciale per festeggiare il giorno degli innamorati, a base di cibi speciali e possibilmente afrodisiaci, arriva una guida ad hoc per voi.

Come spiega la dottoressa Chiara Manzi, esperta nutrizionista, “Alcuni cibi sono considerati afrodisiaci, amici della passione, poiché comportano un effetto vasodilatatore o perché sono in grado di stimolare l’olfatto, ma bisogna fare attenzione a come li abbiniamo o cuciniamo. – Una cena troppo pesante e calorica, infatti, ci farebbe ottenere l’effetto contrario! Quindi - aggiunge l'deatrice di Cucina Evolution, il metodo per portare a tavola piatti golosi con più antiossidanti e meno calorie - il consiglio è di creare un menù che tenga conto dei gusti propri e del partner, che sia sfizioso,e leggero, consentendoci non solo di regalarci una cena o un pranzo di assoluto romanticismo, ma anche di vivere più a lungo e in salute”.

Non è impossibile quindi conciliare un pranzo speciale con la scelta di cibi sani e gustosi, ma sempre leggeri per il nostro organismo.

Sia che si scelga di cucinare in casa tutte le portate o di ordinare le pietanze già pronte, l'attenzione per gli ingredienti e per come sono stati cucinati deve sempre essere alta.

Il menu afrodisiaco ma digeribile per San Valentino

Per iniziare è perfetta una torta alle erbette di campo, con cottura rigorosamente al vapore: questo piatto è ricco di folati, alleati anche delle donne in età fertile e della salute del nascituro.

Come primo piatto, gnocchi dell’amore con salsa al salmone, tanto gusto, omega 3 e poche calorie.

A seguire si consigliano polpi all’acqua loro cotti sottovuoto, una ricetta pugliese cotta a bassa temperatura, per lasciare inalterate tutte le vitamine, rendere estremamente morbido il pesce ed evitare l’aggiunta di sale e grassi.

Infine, non può mancare una nota dolce ma a base di cioccolato fondente: meno calorico e ritenuto un cibo afrodisiaco... per eccellenza!