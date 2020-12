NATALE 2020 I consigli di Natascia dell'Officina dei Desideri per regali fashion e a poca spesa

Se siete a corto di idee per l'ormai imminente Natale, dalla fantasia di un'artista gualdese ecco alcuni pensieri originali, economici e rigorosamente made in Umbria per stupire amici e parenti. Lei si chiama Natascia Santini e il suo shop è L’officina dei desideri. Ubicato nel centro storico di Gualdo Tadino, questo laboratorio è frutto dell'amore per la creatività di questa giovane gualdese.

"Un accessorio artigianale è sempre un regalo unico - spiega Natascia - la macchina fa tanti pezzi tutti uguali e quello diverso viene scartato. L’artigiano all'opposto fa pochi pezzi tutti diversi ed ognuno ha la sua storia".

Con una passione tanto grande, non ci resta che scoprire le proposte dell'Officina, con cui farete felici i vostri cari con meno di 30 euro.

Prima idea regalo

Cappelli artigianali: in calda lana e pile lavorati a maglia , all’uncinetto o cuciti a mano e macchina.

Questo anno la forma più in voga è il turbante: originale, esotico ed eccentrico una forma che ha avvolto tanti uomini e donne che la sua storia sembra quasi infinita.

Impreziosito di fiocchi, spille, perle e strass un accessorio adatto a tutti look dai più casual ai più chic. Il loro prezzo parte dai 20€ i più semplici ad un massimo di 20€ i più elaborati.

Seconda idea regalo

Accessori artigianali per capelli: già molto di tendenza da questa estate, dai cerchietti di stoffa agli scrunchies molto amati dalle ragazzine che ci riportano agli anni 80 e poi le fasce in lana e in stoffa dai tessuti più particolari, mollettine e fermagli impreziositi da pietre e perle chic ma anche retro impossibile non riuscire a trovare qualcosa di adatto ad ogniuna di noi.

Il loro prezzo parte da un minimo di 5€ ad un massimo di 15€ a seconda dell’articolo più o meno elaborato.

Terza idea regalo

Zaini per tutti: di pelle, ecopelle, stoffa semplici borchiati o personalizzati adatti a tutte le età , pratici ed utili... il loro prezzo parte dai 15€ ad massimo di 30€ per quelli personalizzati.

Quarta idea regalo

Rimane sempre uno dei regali più classici, l’orecchino: artigianale e non, più elaborato con strass pietre e ciondoli ai semplici punti luce monachelle e cerchi. Un accessorio immancabile nei nostri outfit.

Per stupire chi ami

Accessori personalizzati: sono oggetti ed accessori come palline di Natale, targhette, mascherine, maglie borse e scarpe decorate a mano su richiesta con frasi, nomi, personaggi e chi più idee ha più ne metta!