I dieci cognomi più diffusi a Perugia, ecco quali sono

Alzi la mano chi non ha fatto, almeno una volta, il gioco di contare quante persone con lo stesso cognome conosce. Una volta bastava prendere l'elenco telefonico per divertirsi a scoprire interi piccoli comuni con quasi un solo cognome. Oppure si impazziva a cercare quel "signor Bianchi" tra le decine presenti in elenco. Ma quali sono quindi i cognomi più diffusi sul nostro territorio? Ce lo svela Cognomix, il celebre sito web che cataloga i cognomi più diffusi nelle varie regioni, province e comuni italiani.

I cognomi più diffusi nel Comune di Perugia

Ecco he allora abbiamo stilato una top ten dei cognomi più diffusi a Perugia, scoprendo che quello condiviso dalla maggior parte delle persone è Rossi, con 513 ricorrenze. A seguire troviamo Alunni e al terzo posto Ricci. Allargando lo scguardo alla provincia di Perugia, le cose non sono molto diverse...

Rossi 513 Alunni 310 Ricci 274 Moretti 247 Fiorucci 217 Bianchi 208 Mancini 185 Ragni 173 Passeri 156 Ceccarelli152

I cognomi più diffusi in provincia di Perugia

A quanto pare il cognome Rossi resta imbattibile in tutto il territorio provinciale...Sale al secondo posto Ricci e in terza posizione troviamo Moretti. Per trovare Alunni dobbiamo scendere in quarta piazza, ma a pari merito con Fiorucci.