Cuochi d’Italia - All Stars su Tv8, sfida tra Umbria e Veneto: in gara il perugino Cristiano Minelli

Nella nuova puntata di Cuochi d’Italia - All Stars, in onda domani, mercoledì 21 ottobre, alle 19.30 in prima assoluta su TV8, uno dei due cuochi in gara, Cristiano Minnelli, arriva direttamente da Perugia.

Infatti, a sfidarsi domani nella contesa tra regioni italiane ci saranno l’Umbria e il Veneto, che porteranno rispettivamente piatti tipici della loro tradizione, cercando di portarsi a casa la vittoria grazie al voto dei due giudici.

In questo episodio di Cuochi d’Italia - All Stars, condotto da Cristiano Tomei e prodotto da Banijay Italia, insieme a Gennaro Esposito a giudicare la gara culinaria ci sarà lo chef Davide Palluda.

Durante le 40 puntate di Cuochi d’Italia - All Stars si sfidano tra loro i vincitori delle scorse edizioni e i concorrenti più apprezzati, seppur non vincitori. Ogni puntata, un nuovo chef affiancherà Gennaro Esposito alla giuria: oltre a chef Palluda, ci saranno Alessandro Borghese, Bruno Barbieri, Diego Rossi, Igles Corelli, Giuliano Baldessari e Tano Simonato. Il fortunato vincitore dell’edizione porterà a casa il premio finale di 10.000 euro in gettoni d’oro.