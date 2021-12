Corciano protagonista in tv: in onda su Rai 3 il video-documentario realizzato nel borgo

Corciano aspetta davanti alla tv. Oggi, lunedì 27 dicembre, lo splendido borgo umbro sarà infatti protagonista durante 'Geo' in onda su Rai 3 dove, dopo le ore 16, andrà in onda il video-documentario realizzato per le vie rese in questi giorni ancora più 'magiche' dalle atmosfere natalizie.

Un evento, che interessa il centro storico di Corciano capoluogo e si svolge tradizionalmente nel mese di dicembre e sino all’Epifania. Ogni anno la composizione del suo ricco programma viene rinnovata con proposte sempre originali e dedicate a diverse tematiche ispirate al periodo natalizio: da suggestivi allestimenti presepiali, a giornate dedicate ai bambini e al borgo di Babbo Natale, a mostre che propongono temi natalizi sempre diversi e innovativi, a sfide sulle tradizioni culinarie locali del periodo invernale, a rassegne teatrali, a suggestive opere allestite all’aperto.