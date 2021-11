Baci Perugina, la novità per Natale: arriva il calendario dell'avvento

Baci Perugina, arriva la novità di Natale: Nestlé lancia il caledario dell'avvento. "Per ogni giorno che ci separa dal Natale - si legge in una nota - , il Calendario di Baci Perugina racconta le emozioni più belle attraverso i cartigli che avvolgono il gusto inconfondibile del cioccolatino, simbolo per eccellenza dell’amore in ogni sua sfumatura". E ancora: "24 deliziosi cioccolatini Baci dall’inconfondibile cuore al gianduia, e la nocciola intera, avvolti da cioccolato fondente Luisa classico, delicato cioccolato al latte, ricco cioccolato bianco ed intenso cioccolato fondente 70%".