Agriturismo, amore mio: cresce la preferenza degli italiani per le vacanze e i momenti di relax nelle strutture agrituristiche

Agriturismo, mon amour. Secondo un’indagine Coldiretti-Noto Sondaggi oltre sette italiani su 10 (72%) scelgono nell'estate 2022 l'agriturismo come meta delle proprie vacanze o anche semplicemente per una gita in giornata o per sedersi al tavolo e gustare specialità locali del territorio a chilometri zero.

L'indagine evidenzia che spesso questo tipo di soluzione viene scelta in abbinamento alla vacanza al mare o in montagna. Voglia di contatto con la natura e piacere di gustare l'enogastronomia locale con la possibilità di scoprire ricette trasmesse da generazioni nelle campagne a base dei prodotti genuini del territorio: sono queste le motivazioni che spingono così in alto gli agriturismi nella classifica delle mete preferite dagli italiani.

Molti agriturismi - precisa Coldiretti - si sono attrezzati per la giornata con l’offerta di alloggio e di pasti completi ma anche di colazioni al sacco o con la semplice messa a disposizione di spazi per picnic, tende, roulotte e camper per rispettare le esigenze di indipendenza di chi ama prepararsi da mangiare in piena autonomia ,ricorrendo eventualmente solo all’acquisto dei prodotti aziendali a chilometri zero di Campagna Amica. Al terzo posto tra le motivazioni c’è la voglia di relax nel verde lontano dalle mete più affollate, ma c’è anche qualcuno che ha paura del Covid e trova sicurezza nello stare in campagna e chi vuole fare attività sportiva.

Questi dati confermano le tendenze dell’estate 2022 che vedono la crescita dei viaggi di media e breve distanza e del turismo di prossimità, il ricorso a prenotazioni last minute e la preferenza per alloggi autonomi, luoghi e attività all’aria aperta.

Un turismo in crescita dopo la pandemia

"L’estate 2022 è un appuntamento importante dopo due anni di pandemia che sono costati un calo di circa il 40% delle presenze, ma che non hanno inciso sulla struttura del settore che ha mostrato la propria solidità e capacità di adattamento, innovazione e di risposta ai nuovi stimoli del mercato - commenta Elena Tortoioli, Presidente regionale di Terranostra, l’associazione agrituristica e ambientale di Coldiretti che raggruppa gli agriturismi della rete di Campagna Amica. Gli agriturismi - spiega Tortoioli - sono basilari per lo sviluppo della nostra regione, grazie anche ad un turismo esperenziale e di prossimità, che porta alla riscoperta dei piccoli borghi e dei centri minori nelle nostre campagne, con le strutture che hanno incrementato l’offerta di servizi innovativi.

"Sono tanti in questo periodo i visitatori che scelgono i nostri agriturismi - riferisce Francesco Valigi dell’agriturismo Casale Valigi situato a Narni - alla ricerca non solo di relax, di eccellenze e tipicità locali, ma anche di un nuovo modo di vivere il turismo, basato su esperienze dirette e su un contato stretto con natura e ambiente. Il turismo esperienzale, il nostro, che può contare su un patrimonio di antiche produzioni agroalimentari tramandate da generazioni in un territorio unico".

Le strutture in Umbria

L’agriturismo conta in Umbria secondo elaborazioni Coldiretti su dati Istat (2020), 1399 strutture (+1,9% rispetto al 2019), con 441 dedite alla ristorazione, 299 alla degustazione e 1.167 ad altre attività. Circa un agriturismo su cinque (250) si trova in montagna, mentre il 47 per cento è gestito da donne. I posti letto sono 25.030, mentre quelli a tavola sono 19.319. Accanto ad alloggio e ristorazione, ma anche alla semplice degustazione, non mancano le attività sportive e naturalistiche suggerite dalle aziende agrituristiche. Per trovare le strutture che offrnono tutto questo si possono visitare siti come www.campagnamica.it che permette di scegliere le strutture dove poter soggiornare nei più bei paesaggi della campagna umbra con l’indicazione dei servizi offerti.