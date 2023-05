SPECIALE METEO Che tempo farà per il Ponte del 2 Giugno? Le analisi dell'esperto di 3bmeteo per Perugia e Terni

Riceviamo e pubblichiamo dagli esperti di 3bmeteo le analisi sul tempo per il ponte del 2 Giugno per Perugia e Terni. Buona lettura.

di Lorenzo Badellino - 3bmeteocom

L’anticiclone delle Azzorre rimane sbilanciato sull’Europa nordoccidentale, con i suoi massimi sulle Isole Britanniche, lasciando scoperte le latitudini mediterranee e l’Italia. Pur in assenza di perturbazioni vere e proprie, la latitanza dell’anticiclone favorirà la formazione di una frequente instabilità pomeridiana sulle zone interne dello Stivale e di conseguenza anche in Umbria. Sulla nostra regione dovremo aspettarci quindi giornate caratterizzate da schiarite al mattino, seguite da un aumento della nuvolosità nelle ore pomeridiane che sfocerà spesso in rovesci e temporali destinati ad attenuarsi nel corso delle ore serali. Sarà

così per gran parte della settimana, probabilmente fino al Ponte del 2 giugno. In questo contesto il caldo rimarrà contenuto, non sono infatti previste ondate di calore e le temperature massime non andranno mai oltre i 25/28°C.

METEO PERUGIA. A Perugia la giornata di mercoledì comincerà abbastanza soleggiata, ma nel pomeriggio le nubi aumenteranno e si avrà la possibilità di qualche pioggia, destinata ad esaurirsi in serata. Le temperature diurne non andranno oltre i 22°C. Anche giovedì ad iniziali condizioni soleggiate seguiranno annuvolamenti diurni con possibilità di qualche breve piovasco, in esaurimento entro sera. Aumenteranno leggermente le temperature, con massime fino a 25°C. Andamento simile venerdì e nel weekend, seppur con maggiori possibilità di piogge e temporali nella giornata di domenica, quando le temperature diurne perderanno alcuni gradi.

METEO TERNI. A Terni la giornata di mercoledì comincerà abbastanza soleggiata, ma nel pomeriggio le nubi aumenteranno e si avrà la possibilità di qualche pioggia, destinata ad esaurirsi in serata. Le temperature diurne non andranno oltre i 25°C. Anche giovedì ad iniziali condizioni soleggiate seguiranno annuvolamenti

diurni con possibilità di qualche temporale, in esaurimento entro sera. Aumenteranno leggermente le temperature, con massime fino a 28°C. Andamento simile venerdì e nel weekend, seppur con maggiori possibilità di piogge e temporali nella giornata di sabato, quando le temperature diurne perderanno alcuni gradi.