Oroscopo Ottobre 2023 di Giorgia StarSeed | Amore e quotidianità segno per segno: chi scende, chi sale

L'autrice: Giorgia StarSeed (nella foto), occultista per discendenza, astrologa, strega, artista, a volte una persona normale. Laureata in Belle Arti , ha conseguito un master in discipline esoteriche e astrologiche. operatrice

OROSCOPO OTTOBRE 2023 - Benvenuto Ottobre e benvenuto autunno. Cosa diranno le stelle per i nostri segni in questa stagione autunnale? Molti i cambiamenti, soprattutto nel campo dei sentimenti.

ARIETE ??

Ottobre è un mese molto interessante, essendo il mese delle opposizioni. Questo vi spingerà apportare a termini dei cambiamenti in maniera molto mirata.

Quotidianità: un cielo che spesso potrebbe turbare il vostro animo. Il mio consiglio è quello di rimanere con i nervi saldi, anche se é molto difficile darvi questo consiglio. invito a fare molta cautela nel giorno del 5 e dell’8. Essendoci Marte opposto invito a non fare nessun tipo di azzardo. Non manca di certo in voi il grande desiderio di ottenere di più e di fare in maniera più concreta le cose, il Sole, Marte e Mercurio sono in aspetto disarmonico verso di voi. Ciò vi spinge a migliorarvi, ma allo stesso tempo, può creare situazioni molto svantaggiose. Fino al giorno 23 fate moltissima attenzione. Sfruttate queste prime giornate del mese cercando di chiarire alcuni rapporti professionali, sconsiglio Ad ogni modo ogni investimento. Un buon Oroscopo deve garantire i periodi migliori e anche quelli dove è più facile sbagliare.

Amore: da un punto di vista sentimentale questo è un cielo che può generale diverse tensioni soprattutto come dicevo prima dal 5 al 22. Sarà proprio in questo momento che i battibecchi potrebbero risultare più accesi. Devi fare uno sforzo di comprensione e di buoni compromessi con il tuo partner. Un cielo che sprona tutti coloro che sono stati scontenti negli ultimi periodi a parlare, mi auguro solo che lo farete in maniera molto tranquilla senza reazioni infuocate. Rimane comunque un oroscopo molto fertile soprattutto per le coppie che si vogliono bene.

Toro ??

Questo per voi è un cielo molto importante, prima di tutto perché Venere non sarà più contrariata. È anche il periodo che rappresenta l'inizio delle opposizioni, quindi si entra in gioco.

Quotidianità: questo è un mese che può risultare davvero interessante nel campo quotidiano perché vi sarà d'aiuto a mettere in atto degli sforzi che normalmente non faresti volentieri. È come se una forza superiore vi spingesse a fare di più. Il vostro segno ama delle zone comfort, a volte l'universo, ti mette a dura prova. C'è da mettere in campo una nuova strategia dal punto di vista lavorativo, chi si è preparato duramente otterrà grandi risultati. Ottimo momento utile per pianificare la economie. L’unico tallone d’Achille di questo mese è questa opposizione di Marte a partire dal 12, inoltre, Sole e Mercurio a fine mese; fai moltissima attenzione alle giornate del 22,23,28 e 29. Occhio a infiammazioni e nervosismo.

Amore: finalmente un cielo interessante per i sentimenti, dal 9 Venere non sarà più contrariata. A questo punto dell’oroscopo dovrò suddividere le categorie; le coppie che sono arrivate fino al 9 sono davvero forti, hanno resistito ai forti contrasti di questa Venere, ciò può davvero rappresentare un amore predestinato. Da l’altra parte c’è chi deve ripartire da zero: i single e chi si è separato da poco può iniziare a provare emozioni speciali, inoltre siete più attraenti. Sfruttate questo magnetismo. Tutte quelle coppie in cui ancora non si respira aria nuova, molto probabilmente a partire da questo mese, dovranno fare i conti con verità non piacevoli.

Gemelli ??

Questo è un mese che ti vede impegnato per poter mettere in atto nuove strategie, complice una Venere contrariata e un Saturno che spinge a fare di più.

Quotidianità: in alcune giornate la fatica può farsi sentire in maniera più profonda, è necessario fare dei giorni di riposo soprattutto nelle giornate del 18 e 19, fine mese migliori. I punti deboli del tuo segno sono i polmoni e la schiena, in questa parte del mese sono più accentuati. É anche un mese dove sconsiglio di mettere in atto cose di tipo burocratico e giudiziario, i cattivi aspetti planetari possono comportare spese esagerate e nel peggiore dei casi scarsi risultati. In positivo, abbiamo un Marte e un Mercurio validi dal 5 al 22. Possono aiutarti nel mettere in atto nuove strategie vincenti. Bella la prima parte del mese per quanto riguarda i rapporti professionali.

Amore: proprio nel campo sentimentale si registra maggiore nervosismo, complice questa Venere dissonante che con Saturno vi spinge a fare dei cambiamenti. Se ci sono problemi all’interno della coppia è meglio discuterne dal 5 al 22. Attenzione alla confusione che può insorgere. Se desideri da tempo un amore impossibile è forse il caso di lasciarlo andare, suggerisco le giornate del 13, 14, 22 per attenuare dei chiarimenti e soprattutto per mettere in chiaro ciò che veramente vi sta a cuore. I single non godono di grandi miglioramenti, persino chi si è lasciato da poco ha voglia di restare solo. La parte preoccupante di questo Oroscopo, la vivono tutti coloro che hanno scoperto di essere state vittime di un inganno o nel peggiore dei casi di averlo attenuato. Quando i nodi arrivano al pettine assicurati di trovarli tu e non di farli trovare ad altri.

Cancro ??

Settembre è stato un mese faticoso, con ottobre l'aria piano piano comincia a cambiare, a partire dal 12 grande recupero.

Quotidianità: mi piace questo cielo per quanto riguarda l'aspetto professionale e quotidiano nella tua vita. Tu sei un segno che è dotato di una grande memoria, spesso ti è difficile dimenticare gli eventi passati, nel bene o nel male. Per esempio nelle giornate di venerdì 6, sabato 7 e domenica 8, potresti registrare ancora qualche tensione. La parte vincente arriverà proprio a partire dal 12, quando Giove, Saturno e Marte saranno al tuo fianco per aiutarti a concretizzare. Un mese che può portare grandi svolte lavorative e impostare in maniera importante la tua professione nel futuro. Inoltre, ottobre dal 23 al 31 parla di una speranza che può concretizzarsi all'orizzonte. Questo è un cielo straordinario per mettere in atto un'occasione che si rivela vincente. Attenzione alle spese dal 5 al 22.

Amore: anche sul piano sentimentale può registrarsi un buon recupero, dopo mesi con una Venere vicina ottobre cambia le carte in tavola. C'è più movimento e ci sono più contatti, questo significa che i cuori solitari possono rimettersi pienamente in gioco. Ottime le giornate dal 22 al 31 per incontrare nuove persone e far crescere nuove speranze. Le coppie che hanno sofferto o chi si è da poco separato, potrebbero ancora trovarsi a fare I conti con la “chiusura in sé stessi”. Dal 12 Marte entrerà nel tuo nel segno amico e ciò risveglierà una bella sensualità e la voglia di far tornare battere il cuore. Apriti ai nuovi orizzonti e lascia andare tutto il passato, questa è la chiave vincente per una nuova e armoniosa situazione sentimentale.

Leone ??

Un mese particolare dove, dopo un lungo periodo, Venere non sarà più a sostenervi. Marte inizia un transito agitato a partire dal 12. È un mese dove dovrete allontanare molte negatività, Soprattutto nelle giornate del 15, 16,17 e ancora sabato 28 e domenica 29. Fai cose che garantiscano la tua serenità.

Quotidianità: questo è un mese dove dovrai destreggiarti da tutte quelle situazioni caotiche che potrai incontrare giornalmente. E anche un mese dove potresti guadagnare qualcosa di meno ma piuttosto eviti di stare troppo a contatto con persone intolleranti. Buono per l'economia un recupero nella giornata del 13, che parla di soldi e di idee creative vincenti. Proprio in questo mese farai molta chiarezza su chi avere al tuo fianco e come liberartene se serve. Se devi parlare di cose importanti fallo i primi giorni del mese. Non ti manca la forza e la tenacia, sfruttala fino in fondo.

Amore: Venere ormai, a partire dal 9, lascia il tuo campo zodiacale. Ottobre può rivelarsi un mese più tranquillo per quanto riguarda i sentimenti. Non ci saranno novità eclatanti soprattutto per single, ma possono registrarsi picchi dissonanti soprattutto nella giornata del 22. In questi mesi potresti aver registrato diverse sensazioni aggressive, nel rapporto di coppia, in famiglia, nel lavoro. Non sei di certo uno di quei segni che si piange addosso, piuttosto vai avanti con tenacia. Sei rimasto talmente scottato dal passato che ora ti riesce difficile concederti con serenità. Fai attenzione dal 23 al 30, quando le tensioni planetarie possono farti sprofondare nella collera.

Vergine ??

Un mese molto interessante nonostante questo Saturno ancora difficile ma, a partire dal 9 Venere è con te. Un certo nervosismo andrà evitato nella giornata del 18, non assumere atteggiamenti auto sabotanti e distruttivi.

Quotidianità: mese molto interessante per la sfera professionale, nonostante l’opposizione di Saturno. Molto dinamico questo cielo che può portare in Alcuni casi una lieve insoddisfazione, soprattutto sarai sommerso da impegni e appuntamenti. In realtà, questo è un mese molto forte, sia per il lavoro sia per le grandi decisioni, che possono portare una grande svolta alla tua vita. Questo è un mix che ti garantisce anche l'opportunità di essere riconosciuto per il tuo lavoro. L’ingresso di Venere nel tuo segno, aumenta la tua capacità e il tuo carisma. Consiglio un po’ di attenzione alle giornate del 18 e del 19, per il resto va tutto alla grande.

Amore: bello questo cielo per voi nativi della Vergine, questo Saturno in opposizione infatti garantisce anche un’opportunità costruttiva. Tutte le coppie che aspettano da tempo di coronare il loro sogno di matrimonio, in questo momento potrebbero davvero concretizzarlo. Anche i single e chi è solo da tempo può passare all’attacco, questo è un cielo che premia grazie a Venere e Giove. Meravigliosa e la giornata del 29. Questo è un oroscopo molto interessante per i sentimenti che può davvero rimettere in gioco molte cose, l'importante e che tu abbia il coraggio di cambiare di lasciarti alle spalle la paura e il pensiero troppo razionale e diffidente. Sbagliare a volte ci insegna non ci penalizza, ricordati di questo in un mese dove puoi tornare in gara e concretizzare obbiettivi di cuore.

Bilancia??

Grande questo mese di ottobre, soprattutto, tantissimi auguri amici della Bilancia. Questo è il vostro mese, ovvero, il mese del vostro compleanno. Sono sempre molti gli eventi importanti che accadono nei pressi del vostro compleanno, questo anno lo saranno ancora di più.

Quotidianità: finalmente come ormai vi avevo annunciato già dai precedenti oroscopi, è arrivata la stagione autunnale e per voi rappresenta una stagione vincente. Credo che molti di voi nativi abbiano finalmente superato tutti gli ostacoli e le oscurità che si sono presentate lo scorso anno. Il Sole è con voi, insieme a lui un Marte che vi dona la capacità di un grande recupero. I più giovani devono approfittare di questo momento, soprattutto per quanto riguarda la loro professione, perché avrete numerose possibilità di ottenere sia un lavoro che un contratto a lungo termine. Persino chi lavora a provvigioni ottiene qualcosa di più. Ottimo cielo per tutti coloro che si occupano di lavori creativi in campi artistici. Le stelle sono dalla tua parte, le giornate più interessanti saranno quelle di inizio mese e soprattutto quella di lunedì 23. Ottimi gli esami e gli studi per i più giovani.

Amore: le stelle ti hanno preparato ad un mese attivo con numerose possibilità. Questo è un cielo meraviglioso sia per i single sia per chi si è separato da poco. Il recupero sentimentale ed amoroso è grande. Ormai, del passato rimane solo il passato. Ricordo inoltre che tutti i nuovi incontri e i nuovi amori che nascono in questo mese saranno confermati anche nel prossimo mese di novembre in maniera molto seria ed importante. Se ancora sei attaccato ad una persona difficile, magari perché lontana o impegnata, ti consiglio di abbandonare la presa e di guardare al futuro con tutte le occasioni che seguono . Cielo ottimo per tutte le coppie che si vogliono bene e che stanno pensando seriamente di allargare il proprio nucleo familiare, infatti è un cielo molto fertile.

Scorpione ??

Ottobre porta con sé l'ingresso di diversi pianeti nel tuo segno e anche l’avvio alla tua rivoluzione Solare. Buon compleanno a tutti i nati di prima decade. Questo è il periodo in cui riuscirai a farti scivolare addosso le cose con più facilità, grazie a questo cielo, molte tensioni saranno dissipate.

Quotidianità: siamo agli albori della tua stagione ed è per questo che devi sfruttare al massimo tutte le giornate a te favorite. Buon recupero netto dopo un anno molto complesso. Fai una richiesta lunedì 23 in qualsiasi campo, questo è il mese ideale per agire e provare a fare passi diversi dal passato. Marte entra nel tuo segno il 12 ed essendo uno dei pianeti tuoi dominanti ti donerà tanta forza. È vero che ormai sono anni che passi le tue giornate combattendo ma, adesso non si parla più di battaglia ma di conquista finale. Sarà proprio nella parte di fine mese che ti vedrà protagonista di una grandissima rivincita, soprattutto se devi riscuotere dei soldi o delle gratificazioni. Lo Scorpione è un segno che non si aspetta mai nulla, non lascia mai nulla al caso. Sa che per ottenere, deve rimboccarsi le maniche. Questo infatti, molto spesso, ti conduce ad essere una di quelle persone che non chiede mai aiuto. In questo mese tutto ciò che otterrai lo avrai ottenuto grazie alle tue capacità e di questo ne devi andare più che mai fiero.

Amore: finalmente l'opposizione di Giove e Urano insieme a una Venere contrariata va finendo. Questo significa che nel campo sentimentale c'è una sorta di liberazione dopo la giornata del 9. É da maggio scorso che sono nate diverse e contraddizioni in amore, ora con ottobre si chiude un periodo abbastanza complesso per i sentimenti. Chi segue i miei oroscopi sa ormai da tempo che questa Venere può aver portato diverse problematiche nel campo sentimentale: relazioni che non decollano, chiusure, insoddisfazioni, incomprensioni eccetera. Ora c’è speranza dal 22 al 31 ritorna molta gratificazione e soprattutto si sbloccheranno molte situazioni che ti incoraggeranno a credere ancora nell'amore.

Sagittario ??

Ci avviciniamo sempre di più al periodo dell'anno in cui le stelle ti sostengono, per questo l'autunno per te è importante e soprattutto è importante saper cogliere le occasioni giuste in questo momento

Quotidianità: è già da qualche mese che non riesci a stare mai fermo, sei sommerso da mille impegni. Un segno di fuoco combattivo come il tuo di certo non si tira mai indietro eppure, ci saranno giornate un po’ stancanti come quella del 10, 24 e 25. Se c’è una cosa che non sopporti è proprio la ripetizione delle cose e la noia ed è proprio in quel momento che il Sagittario deve cambiare per forza il problema. Saturno ancora disarmonico, in aggiunta ad una Venere dissonante, potrebbero far presentare blocchi e ritardi. Il mio consiglio per questo mese nel campo professionale è quello di investire solo in progetti sicuri. Non è ancora arrivato il momento per sperimentare nuove cose, potrebbe essere anche pericoloso farlo. So che il tuo segno quando si prefissa un obiettivo non molla fino a che non l'ha ottenuto, però non è questo il mese per farlo. Sistema tutte le questioni burocratiche e le spese che insorgono in questo mese poi a novembre parliamo di obiettivi centrati.

Amore: una delle tue più grandi doti, che molti invidiano, è proprio la sincerità e la lealtà, ma a volte pecchi in questo. Te ne accorgerai il 18. Se una persona che dice sempre quello che pensa, senza peli sulla lingua. Spesso ti sei fatto terra bruciata per questo, ora è un mese dove non farai sconti. I matrimoni in difficoltà così come tutte le coppie che stanno trovando delle perplessità, devono affrontare la realtà dei fatti senza insistere. Anche per i single gli incontri di ottobre o nati da poco settimane non sono così semplici, va fatta attenzione soprattutto per i rapporti a distanza e quelli con persone già impegnate. L’aspetto più importante di questo cielo sentimentale lo vivono coloro che hanno a che fare con una persona del passato che in cuor suo sembra tornare in maniera molto presente, fai attenzione alle sue parole e cerca di capire che cosa realmente vuole. Verificare la giornata del 24 e del 25.

CAPRICORNO ??

Mese che permette di perfezionare alcune questioni rimaste in bilico. Mente e corpo richiedono riposo dal troppo lavoro, attenzione al 13, 14 e 20.

Quotidianità: quando si parla della sfera professionale il tuo segno è sempre in prima linea pronto a dare il massimo e poi a strafare. L’ambizione è importante per te, quando ti prefissi di recuperare non ti ferma nessuno. Migliore l’oroscopo per tutti coloro che si sono già liberati di un peso, per il resto le possibilità si sviluppano in maniera più concreta dopo il 12, in particolare nella giornata del 23. È un Oroscopo diverso da quelli che hai precedentemente vissuto, questo perché ti aiuta non solo a stabilire definitivamente ciò che hai ottenuto ma anche per indirizzarti ad un nuovo traguardo da raggiungere.

Amore: bello questo cielo anche per i sentimenti, grazie ad una favorevole Venere che insieme a Giove ti danno uno slancio molto importante. Questo è un Oroscopo molto favorito per i single che parla di nuovi amori e che aumenta il desiderio di farsi coinvolgere in nuove cose. Per molti questo è un cielo che favorisce anche i matrimoni e fertilizza il campo famigliare. Consiglio assolutamente di sfruttare questo cielo sotto il profilo amoroso perché ne riceverete sicuramente dei benefici, torna la passione e dal 23 al 31, capirete ciò che intendo.

ACQUARIO ??

Un cielo che ti vede finalmente libero dall’opposizione ormai duratura di Venere, ci sono ancora molti aspetti da migliorare ma già da ora la tensione è più leggera.

Quotidianità: gli ultimi mesi, soprattutto a partire da maggio scorso, sono stati molto stressanti. Questo è un mese che ti rimette in carreggiata e che ti aiuta nel recupero. Fino al 23 approfitta per risolvere tutti i problemi che sono emersi perché avrai molto sostegno. Ritengo opportuno comunque evidenziare le giornate del 24, 25 e 26 in cui potresti sentirti sotto pressione. L’autunno per voi cari amici dell’acquario rappresenta il periodo in cui si risvegliano nuove idee e interessi. A partire dal prossimo anno ci sarà un evento importantissimo; l’ingresso di Plutone nel vostro segno, molte saranno le cose da approfondire al riguardo ma posso già anticiparvi che sarete uno dei segni che si trasformerà completamente. Sotto il profilo professionale molte conferme arriveranno intorno alla giornata del 7 e ancora 13, 14 e 24, queste sono giornate molto valide che ti danno una grandissima intuizione e fortuna approfittane.

Amore: anche l'aspetto sentimentale diventa più armonioso, soprattutto a partire dal 9 quando finalmente ti sentirai libero dall’opposizione creata da Venere. Questo è il periodo in cui puoi pensare da un cambiamento importante della sfera sentimentale. Ripeto, come sempre, che le coppie che sono arrivate fino ad oggi si vogliono bene e non escludo che possano fortificarsi con una convivenza o un matrimonio. Chi ha vissuto dei rapporti segreti ora sente l'esigenza di portarli alla luce. I single riprendono quota c'è solo una giornata che intendo evidenziare che quella del 26, dove alcune dissonanze potrebbero aumentare la sfiducia e troncare rapporti inutili. Per il resto si parla di un Oroscopo di recupero che poi andrà a gonfie vele nel mese di novembre.

PESCI ??

Ritorna un periodo di fiducia, Marte e Sole in questo mese saranno in aspetto amichevoli, con il sostegno di Saturno e Giove ti rendono uno dei segni vincenti, soprattutto nelle giornate del 16 e a partire dal 23.

Quotidianità: come annunciato nella parte superiore questo è un mese che ti dona una grande ripartenza. Sono molte le novità e la grande capacità di azione grazie a un Marte che dal 12 ti dona l'energia sufficiente per vincere le battaglie in essere. È necessario recuperare le spese di troppo che si sono generate nel mese scorso, questo può avvenire intorno fine mese in particolare nella giornata del 24 e del 25. Sempre intorno a quelle giornate invito a tutti coloro che vogliono fare delle richieste a farle. Sono giorni di rivincita e molto premiate. Sempre tenendo presenti le predisposizioni del proprio tema.

Amore: un mese molto interessante grazie al transito opposto di Venere, che si vede coinvolta nello scontro con Saturno nel vostro segno. Questo è un Oroscopo che può dividersi in due aspetti: chi di voi troverà sfiducia e dubbi e chi invece cercherà di risolvere una volta per tutte la sua situazione del cuore. È possibile che in questi periodi tu sia molto diffidente, complice questo Saturno che non fa nascere cose per caso e in maniera superficiale. Piuttosto, provvede a concretizzare le unioni che valgono. Tieni sotto controllo le giornate del 10,11 e 12 e non farti tentare dallo sconforto. Se qualcosa non va bene cerca di risolverlo dopo il 22 quando altri pianeti saranno a tuo favore. È importante in questo Oroscopo, carissimi amici dei pesci, dare lo spazio a tutte quelle novità che possono garantirvi una serenità futura, non cadete nella tentazione di ripristinare i vecchi schemi ripetitivi che vi hanno sempre portato degli scontenti. Apritevi al nuovo con la serenità, perché alla fine, Saturno premia le cose concrete e stabili nel tempo.