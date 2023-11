L'INTERVENTO di Braccio Fortebraccio | Spoleto, il caso dell’assessore Albertella (Civici x ed Italia viva) e la posizione del sindaco Sisti

Riceviamo e pubblichiamo l'intervento-analisi politica di Braccio Fortebraccio, storica firma del nostro giornale dietro la quale si cela un importante ex politico e dirigente che si diverte a scrivere i dietro le quinte e i rumors della politica di casa nostra. Buona Lettura.

**************************

La politica dovrebbe muoversi secondo logiche ben definite e coerenti ma quando questo non avviene ci ritroviamo di fronte a casi particolari come quello dell’assessore Albertella di Spoleto. Infatti l’assessore a doppia tessera ovvero civici x ed Italia Viva potrebbe trovarsi in seria difficoltà dopo la scelta del suo leader locale Fora che con la sua virata verso Romizi. E qui la situazione si ingarbuglia infatti il suo sindaco Sisti è firmatario di una mozione per portare ad un congresso straordinario il movimento civico fondato da Fora, con l’intento di dare segnali rassicuranti alla coalizione di centrosinistra che lo sostiene, ma il suo assessore continua a giocare su più tavoli seguendo logiche e direttive che vanno in contrasto con l’ottimo sindaco Sisti. Quindi Albertella è dei civici di rito Forano o è diventata Italia viva o si confermerà con i nuovi Civici X di centrosinistra? This is the question direbbe amleto. Unica cosa certa che l’assessore che proviene dalle fila del Pci potrebbe essere il primo assessore in Italia a rappresentare minoranza e maggioranza. Un paradosso, per carità, ma sono tempi duri per i civici alle prese con manovre e ribaltoni tipici dei partiti e dei politici di vecchio corso.