L'ANGOLO del consumatore | Centinaia di vittime in Umbria dello “smishing": l'ultima truffa via Sms che sfrutta le istituzioni

Attenzione all’ultima truffa… In questo ultimo periodo, stiamo assistendo, in Umbria e un po’ ovunque, a numerose casistiche del c.d. “smishing”. Di cosa si tratta? Lo “smishing” è una modalità truffaldina che viene perpetrata tramite l’utilizzo di telefoni cellulari.

L’Avv. Isabella Giasprini, referente e dirigente provinciale dell’Unione Nazionale Consumatori Umbria ha, difatti, precisato che “il malintenzionato invia, all’uopo, messaggi di testo o SMS, da cui deriva il nome "Smishing” fingendosi un utente conosciuto dalla vittima (es: banca, poste, agenzia delle entrate etc.), con la finalità, tramite un pretesto, di carpire dati sensibili tra cui il codice fiscale o il numero segreto della carta di credito del truffato”.

La stessa avvocatessa sottolinea che “lo smishing punta sull’ingenuità della vittima, la quale tende a fidarsi maggiormente di un contenuto di testo indirizzato al suo cellulare anziché’ da una e-mail. Questa tipologia di truffa si rivela più agevole anche per lo stesso hacker che la pone in atto. Differentemente da un indirizzo email, invero, l’SMS non è circoscritto da lettere o simboli e pertanto si rivela molto più semplice comporre cifre a caso piuttosto che indovinare un corretto e valido indirizzo e-mail”.

Le statistiche, infatti, confermano che il 98% dei suddetti sms viene letto dalle potenziali vittime contro il 45% che, invece, non riceve risposta. Pertanto, l’UNCU avverte: occhi ben aperti poichè le casistiche di truffa realizzate attraverso questa subdola modalità, specie a carico di persone anziane o poco avvezze alla tecnologia, sono davvero numerose. Per maggiori informazioni, è a disposizione l’email info@consumatoriumbria.it e il numero 0755736035, oltre al sito dell’associazione www.consumatoriumbria.it.