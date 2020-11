Tre ottimi motivi per investire in soluzioni di risparmio gestito

Anno 2020: i mercati azionari tremano davanti al muro dell’incertezza economica derivata dalla pandemia. Ebbene, in periodi come quello attuale, però, gli esperti del settore e gli stessi mercati hanno anche la forza di reagire e trovare opportunità e sfide là dove tutti vedono una crisi nera.

Di conseguenza, il mondo si divide in due categorie: la prima comprende tutti coloro che hanno paura e, per questo, si paralizzano, presi dallo sconforto e dal pessimismo dovuti al non riuscire a vedere con chiarezza al futuro, con il risultato di restringere automaticamente il proprio campo prospettico alla pura e semplice sopravvivenza, perdendo però in tal modo occasioni importanti. Poi ci sono gli altri, quelli che alzano la testa per guardare oltre, ottimisti per natura, intraprendenti per necessità e decisi a tornare a essere padroni del proprio futuro. Questi non si fermano, ma pianificano e investono sul domani, perché sanno che arriverà il momento in cui la crisi finirà. Saranno loro a sorridere quando l’emergenza, i lockdown e le mascherine saranno solo un brutto ricordo, perché avranno risparmiato e investito in modo accorto e diversificato e saranno quindi in grado di ripartire con i propri progetti di vita.

Risparmio gestito: una soluzione d’investimento prudente per piccoli risparmiatori

Come avranno fatto, vi chiederete? Con la soluzione finanziaria che, di questi tempi in cui i mercati sono altamente volatili e discontinui, può garantire anche ai piccoli risparmiatori una sicurezza negli investimenti dettata dalla prudenza, dalla minimizzazione del rischio e dalla diversificazione del proprio portafoglio: parliamo del risparmio gestito.

A tal proposito, una delle più innovative soluzioni di investimento proposte dal risparmio gestito attualmente sul mercato è Arca Multystrategy Prudente classe “F”, proposta da Banca Popolare di Cortona in partnership con Arca Fondi SGR, due realtà unite ormai da una proficua collaborazione ultra-trentennale, fondata su solidi valori di fiducia reciproca, capacità e profonda conoscenza dei mercati finanziari

Quali vantaggi per chi sceglie Arca Multystrategy Prudente?

Una collaborazione che ha portato a realizzare questa nuova linea d’offerta in ambito di risparmio gestito unica nel panorama italiano per tre motivi:

Prevede un bonus all’ingresso pari all’1,50% del capitale investito, accreditato sul conto corrente in esenzione fiscale al termine del periodo di collocamento. Insomma, si parte subito con la certezza di aver già guadagnato qualcosa.

del capitale investito, accreditato sul conto corrente in esenzione fiscale al termine del periodo di collocamento. Insomma, si parte subito con la certezza di aver già guadagnato qualcosa. Prevede cedole decisamente interessanti (1% annuo 1 ) in misura prefissata per i primi anni.

decisamente (1% annuo ) in misura prefissata per i primi anni. I consulenti esperti di Banca Popolare di Cortona sono sempre a disposizione del cliente e sono in grado di spiegare in modo semplice e chiaro, anche a chi non è esperto dei mercati finanziari e del risparmio gestito, cosa significa investire e risparmiare in maniera prudente in un periodo di grande incertezza economica come quello attuale.

Infatti, solo affidandosi all’esperienza e alle capacità dei gestori si possono cogliere le opportunità del mercato e minimizzare i rischi. La formula Arca Multistrategy Prudente prevede infatti una strategia di costruzione del portafoglio di investimento all’insegna della diversificazione operando sia nel mercato azionario che obbligazionario. Una linea di condotta che paga e porta risultati soprattutto per chi entra nel mercato per la prima volta, perché attenua il rischio e dà a chi investe la consapevolezza delle proprie scelte.

Insomma, il consiglio è di approfittare di una formula innovativa, che ben si adatta a questo momento storico così delicato e discontinuo per i mercati finanziari, per tornare finalmente ad alzare la testa e poter guardare al futuro con fiducia e ottimismo.

1 La cedola può comportare in tutto o in parte restituzione del capitale