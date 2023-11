Presentata la Coppa della Perugina 2024

La recente fiera dedicata alle auto e alle moto d’epoca che si è svolta a Bologna ha dato l’occasione al Camep, Club Auto e Moto d’Epoca Perugino, di presentare l’edizione 2024 della Coppa della Perugina, un evento che dal 9 al 12 maggio andrà a rievocare la storica corsa automobilistica nata nel 1924 festeggiando così i 100 anni dalla sua prima edizione.

La storia

Era infatti il 1924 quando Giovanni Buitoni, il giovane rampollo della famiglia proprietaria della S.A. Perugina, diede vita alla prima corsa di velocità in assoluto disputata in Umbria, La Coppa della Perugina. La gara, nei suoi quattro anni di storia aiutò, grazie alla lungimiranza manageriale di Giovanni Buitoni, a lanciare sul mercato nazionale il nome dell’Azienda che gli era stata affidata. Un bel tracciato sicuro e veloce definito “il percorso più veloce d’Europa”, le curve sopraelevate, il fissaggio delle strade sterrate attraverso lo spargimento dei residui di raffinazione del petrolio, la torre direzione gara alta dodici metri, i collegamenti telefonici sul percorso e quelli radiofonici nel centro della città, le riprese video, le tribune mobili realizzate con le carrozze ferroviarie, i cioccolatini distribuiti gratuitamente al folto pubblico e infine il favoloso montepremi fino a 250.000 lire, furono gli indovinati ingredienti di quel “visionario progetto” che Buitoni riuscì ad offrire al mondo sportivo e alla comunità dal 1924 al 1927.

L’edizione 2024

Il club perugino, nel centenario di quella prima edizione, darà vita alla trentacinquesima rievocazione storica della Coppa della Perugina con un evento che per il quarto anno consecutivo farà parte del prestigioso progetto “Asi Circuito Tricolore”, rassegna di una selezionatissima lista di manifestazioni scelte dalla federazione all’interno del calendario nazionale, per rappresentare il meglio del connubio fra motorismo storico nazionale, cultura e promozione del territorio. L’edizione 2024 toccherà In Umbria, per l’occasione sono attesi oltre cento equipaggi provenienti dall’Italia e dall’estero. Per tutti sarà come sempre la festa dello star bene insieme, accomunati dalla passione per il bello: paesaggi, natura, luoghi storici, opere d’arte, momenti di cultura ed eno-gastronomici, bellissime automobili.La Coppa della Perugina 2024 in quattro giorni toccherà Campello sul Clitunno e Montefalco, Sangemini, Todi, Gubbio e Perugia, con la consueta sfilata delle auto d’epoca su Corso Vannucci. A contorno della sfilata cittadina anche per l’edizione 2024 gli studenti del Liceo Artistico B. di Betto indosseranno i vestiti d’epoca precedentemente realizzati con le loro sapienti mani durante il corso di studi, contribuendo così a creare l’atmosfera dei magnifici anni venti. Anche in questa ocacsione, infine, la Coppa della Perugina aderisce al progetto Asi in favore del motorismo storico senza barriere, “Classica & Accessibile”, che vedrà schierati alla partenza degli equipaggi diversamente abili a bordo di queste magnifiche auto opportunamente modificate. Quattro giorni da segnare sul calendario per tutti gli amanti e gli appassionati di auto d’epoca per festeggiare insieme il centenario di una gara entrata di diritto nella storia dell’automobilismo.