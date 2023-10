Nuova Fiat 600, anteprima a Perugia da Satiri auto

Anteprima a Perugia per la nuova Fiat 600. la novità del marchio torinese è stata svelata al pubblico in una affollata kermesse nella sede perugina di Satiri Auto in Via Piccolpasso. Nuova Fiat 600 è un’auto che si inserisce nella gamma dei modelli compatti dove Fiat è da sempre leader assoluta della mobilità urbana, e si posiziona nel cuore del segmento B in rapida crescita, migliorando sotto ogni punto di vista: più spazio, più autonomia e una maggiore sensazione di comfort ed eleganza made in Italy. In breve: la nuova Fiat 600e prende il meglio del segmento B e di quello dei B-SUV per offrire un’esperienza di guida vivace, comoda e all’insegna dello stile.

Elettrica ma anche ibrida

Nuova Fiat 600 è proposta in due versioni, l’elettrica e l’ibrida. L’auto ha dimensioni generose con i suoi 4,17 metri di lunghezza, offre un confortevole spazio per 5 persone, e vani portaoggetti anteriori per uno spazio ai vertici della categoria. Disponibile in 2 diverse versioni full-electric. Disponibile in versione 5 porte, la Nuova Fiat 600e offre uno spazio abitabile davvero generoso, con i suoi 5 posti e 15 litri di vani portaoggetti interni. In aggiunta alla versatilità dello spazio, Fiat 600e vanta eccellenti performance elettriche. Le batterie agli ioni di litio con una capacità di 54 kWh offrono un’autonomia superiore a 400 km nel ciclo combinato WLTP e oltre 600 km nel ciclo urbano, rendendo la nuova Fiat 600e il veicolo ideale sia per l’uso quotidiano in città sia per la mobilità a medio raggio. Il motore eroga una potenza di 115 kW, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 9,0 secondi. .

La ricarica

Per ottimizzare il tempo di ricarica, la nuova 600e è fornita di un sistema fino a 100 kW che consente di ricaricare rapidamente sulle colonnine fast charge per portare la batteria all’80% basta meno di mezz’ora. Ma la possioamo ricaricare anche sulle colonnine a corrente alternata con una potennza di 11 Kw con un impiego di tempo maggiore. Se invece vogliamo ricaricare a casa viene fornito uno specifico caricatore casalingo che nello spazio di una notte ci consente di ricaricare almeno 20 Kw, che, considerato il consumo di 15 Kw per 100 Km, garantisce una percorrenza di almeno 130 Km.

Arriva anche l’ibrido

Solo per il mercato italiano Fiat ha anche annunciato una versione ibrida, ordinabile on line sul sito, e arriverà su strada nel 2024 con prezzi di partenza al di sotto dei 20mila euro. La tecnologia ibrida MHEV “P2”: prevede un motore a benzina da 100 CV abbinato ad un motore elettrico alimentato da una batteria a 48 volt. Una tecnologia che consente l’utilizzo in città con una percorrenza del 50% solo in elettrico generando così emissioni di poco al di sopra dei 100 grammi di Co2 al Km.

L’offerta per la 600e

Il prezzo di listino chiavi in mano di Fiat (600e)RED è di 35.950€ (29.950€ prezzo grazie alle promozioni ed agli incentivi statali in caso di rottamazione), mentre per la top di gamma Fiat 600e La Prima il listino è di 40.950€.L’offerta a supporto del nuovo modello prevede un tasso vantaggioso dal 3.99% per accedere a Fiat (600e)RED che potrà essere guidata a partire da 199€ al mese con Easy Wallbox inclusa e la massima flessibilità garantita dalla soluzione finanziaria proposta: già dopo 12 mesi la scelta di tenerla o passare ad una nuova Fiat. Per saperne di più: https://www.satiriauto.it/fiat/