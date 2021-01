Nuovo Opel Crossland, l’urban Suv di carattere

Nuovo Opel Crossland è appena arrivata nelle concessionarie del marchio tedesco, e noi l’abbiamo provata in anteprima. Giunta alla seconda generazione nuova Crossland è un’auto compatta all’esterno e spaziosa all’interno e che potremmo definire “Urban Suv”. Oggi Crossland si rinnova proponendo una linea che non si discosta molto dal modello precedente con linee fluide e ben raccordate, un frontale più elegante e dinamico, che mostra il nuovo volto del marchio, l’Opel Vizor, che integra in maniera armonica la calandra e i fari dove spicca l’inconfondibile fulmine. Al primo contatto su strada Crossland colpisce positivamente ad iniziare dall’abitacolo che esprime una generosa sensazione di spazio e di razionalità ma anche di eleganza, grazie alla qualità dei materiali e all’ottimo assemblaggio.

Flessibilità in primo piano

Ma il punto forte di nuovo Crossland è la flessibilità, grazie a sedili posteriori scorrevoli e reclinabili singolarmente e che sono dotati di una suddivisione 60/40 e che scorrono fino a 150 millimetri, aumentando lo spazio del bagagliaio da 410 a 520 litri in pochi secondi. Ripiegando completamente i sedili posteriori, il volume del bagagliaio aumenta a 1.255 litri.

Al volante

Abbiamo provato la versione diesel, equipaggiata con cambio manuale a sei rapporti. L’auto è decisamente silenziosa e il motore diesel risponde con prontezza. La trasmissione a sei rapporti è ben calibrata e consente di affrontare il traffico con fluidità, mentre nella marcia su strada si apprezzano la ripresa e l’allungo. Decisamente migliorato rispetto al modello precedente anche la dinamica che si avvale di nuove molle e ammortizzatori per le sospensioni anteriori con schema McPherson e l’asse posteriore con barra di torsione. In combinazione con il nuovo albero intermedio del piantone dello sterzo, che migliora la precisione di sterzata.

Ovunque con Intelligrip

Su nuovo Crossland debutta Intelligrip, un sistema elettronico di controllo del differenziale che consente una trazione ottimale e stabilità su tutti i tipi di superficie. Opel IntelliGrip offre le seguenti diverse modalità a seconda del fondo stradale: normal, neve, fango e sabbia, con la possibilità di disattivare l’ESP fino ad una velocità di 50 Km/h.

Sempre connessi

Su nuovo Crossland non mancano i più moderni sistemi di intrattenimento e connettività con il Multimedia Radio a cui si affianca il top di gamma Multimedia Navi Pro con schermo touch a colori da 8,0 pollici, entrambe compatibili con Apple CarPlay e Android Auto. Inoltre, Opel Crossland offre il servizio “OpelConnect”. LIVE Navigation1 rende i viaggi ancora più rilassanti fornendo informazioni sul traffico in tempo reale.

Priorità alla sicurezza

Nuovo crossland integra le più moderne tecnologie e i più importanti sistemi di assistenza alla guida oggi disponibili, iniziando dai fari adattivi full LED con cornering light, High Beam Assist e Auto Levelling che garantiscono una visibilità eccezionale. Abbiamo poi la frenata Automatica di Emergenza con rilevamento pedoni, il sistema di mantenimento di corsia con avviso sonoro, l’allerta dell’angolo cieco con una spia luminosa sullo specchietto esterno, il rilevatore di stanchezza del conducente, la retrocamera, l’assistenza automatica al parcheggio e il cruise control con limitatore di velocità.

Motori e prezzi

Nuovo Crossland può essere equipaggiato con motori benzina o diesel di ultima generazione, tutti conformi ai severi standard sulle emissioni Euro 6d. per i benzina troviamo un 1200 con potenze di 83, 110 e 130CV, due le potenze invece per il diesel 1500: 110 e 120 Cv, mentre la trasmissione prevede un cambio manuale a cinque o sei rapporti, a seconda della versione, o un automatico EAT6 a sei rapporti.

Il prezzo su strada di nuovo Crossland partono da 20.850 euro per l’allestimento Edition e 22.350 per gli allestimenti Elegance e GS Line

Per scoprire e provare nuovo Opel Crossland : www.romeoauto.it

Gallery