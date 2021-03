Nuova Jeep Compass ora anche a Perugia

Dopo l’anteprima in Altotevere la nuova Jeep Compass fa il suo esordio anche a Perugia. Il nuovo modello è apparso alla Centracar, concessionaria Jeep di Perugia, accolto da uno dei responsabili dell’azienda, Luca Baroni. Compass è uno dei modelli più richiesti del marchio e in questa nuova versione le novità si concentrano nell'abitacolo, dove è presente una plancia completamente ridisegnata in cui spicca il display dell'infotainment in stile tablet. All'esterno, invece, le modifiche riguardano i paraurti e i gruppi ottici ristilizzati, oltre ad una serie di dotazioni davvero complete tra cui diverse prese USB e una inedita presa elettrica da 1,5 Kw a disposizione dei passeggeri posteriori.

Edizione speciale per gli 80 anni

A breve sarà disponibile anche una versione speciale della Compass che celebra gli 80 anni dalla nascita del marchio con un allestimento speciale che presenta dettagli di stile unici che esaltano la personalità e l'eleganza di Compass. L’allestimento 80°Anniversario si presenta nell'inedite colorazioni Urban Green e Mimetic Green, con finiture Neutral Grey. Spiccano i cerchi in lega Neutral Grey da 18’’ e il nuovo design dei proiettori Full LED. Inoltre, il badge 80°Anniversario , presente sulle portiere anteriori e richiamato nei dettagli degli interni, sottolinea l'esclusività e l'eleganza di questo allestimento. Per scoprire tutta la gamma Jeep e anche la nuova Compass: www.centralcar.it

Gallery