La Perugina si racconta Panicale fino all’8 gennaio

Centinaia di oggetti per celebrare i 100 anni del Bacio Perugina. “I cimeli della Perugina” è una raccolta unica che Bruno Ferraguzzi con dedizione e passione ha messo insieme negli anni collezionando tutto ciò che la Perugina ha prodotto con il suo marchio. Guidati da Bruno, che nella visita ci narra storie e aneddoti della sua ricerca, in questa mostra si rivive una storia straordinaria, raccontata attraverso il collezionismo, con tantissimi oggetti che ci riportano indietro nel tempo, una raccolta da non perdere che si può visitare fino all’8 gennaio a Panicale nella chiesa del Rosario in Via Gramsci 17, un appuntamento da non mancare.