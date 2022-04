Due pittori umbri nella patria di Goethe, Tippolotti e Ramadori da esportazione

Due pittori umbri nella patria di Goethe. Brillante inaugurazione con rappresentanti istituzionali del Bundestag, del Cancellierato della Bavaria e del Comune di Freising.

La Mostra ha ottenuto notevole riscontro di pubblico. Renate Bruckmeier e Raimund Appel, amici tedeschi di Ferruccio Ramadori e Mauro Tippolotti, hanno curato l'organizzazione e la presentazione.

La mostra ha il titolo “Grenzenlos. Sinfonie e riflessioni cromatiche”. È in atto in Obere Domberggasse, 16, presso Freising, cittadina della Baviera a circa 30 km a nord di Monaco, sulle rive del fiume Isar. Intrattenimento musicale a cura di Jazzclub Hirsch. Una mostra, appunto, “senza confini”, in coerenza col titolo dell’evento.