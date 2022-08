LA SEGNALAZIONE Via Scavalcanti, la strada di nessuno... l'unico padrone è il degrado

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO.

La strada è privata? Non lo è? Sicuramente il vero proprietario di Via Scavalcanti è il degrado. Una via di passaggio, comoda, che potrebbe essere fruita dai molti che tra negozi, uffici, locali di ristorazione e pubbliche amministrazioni hanno necessita di transitare nella zona. Ma come si fa a passare da la? Impossibile anche per i più avventurosi, erba alta che nasconde escrementi, rifiuti e siringhe, strada dissestata che con un po' di pioggia si tramuta in poltiglia paludosa, ferraglie arrugginite e dimora di malavita e prostituzione. E fosse l'unica via in questo stato, direi che la nostra amata città, ahimè ormai lasciata all'abbandono, è caratterizzata da queste vie. Mentre altre città italiane di pari grandezza, ma illuminate da volontà di benessere sociale, progrediscono migliorando parchi pubblici, servizi di bike sharing, luoghi di aggregazione all'aria aperta e operazioni di urbanistica tattica, Perugia sceglie di andare controtendenza, lasciare le "briglie" della città e aspettare che il degrado faccia il suo corso!