Sulla strada statale 77 ‘della Val di Chienti’ è provvisoriamente chiuso il tratto in direzione Civitanova al km 12,820, nei pressi di Foligno in provincia di Perugia, a causa di un veicolo in avaria nella galleria Cupigliolo. Sono presenti le squadre Anas, le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare il prima possibile la circolazione.