Perugia-Ancona, grave scontro in galleria tra due furgoni: 4 feriti, conducente trasportato in elisoccorso

Un grave incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di oggi sulla Perugia-Ancons all’altezza della galleria prima dell’uscita per Fossato di Vico. Un furgone Trafic e un Kangoo si sono scontrati violentemente all’interno del tunnel per cause da accertare: nell'impatto ad aver la peggio è stato il conducente del Trafic che una volta stabilizzato in ambulanza sul posto e stato immediatamente trasportato con elisoccorso in ospedale a Perugia. Le sue condizioni sono gravissime e attualmente la prognosi è riservata. Feriti lievi invece sull'altro mezzo coinvolto: il conducente ed i 2 passeggeri sono stati controllati dalla seconda ambulanza presente sul posto, fortunatamente non sono stati feriti in maniera grave. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gaifana, ben 2 ambulanze del 118 e la Polizia Locale di Gualdo Tadino.