Incidente nella notte in Altotevere: muore un 21enne, l'allarme lanciato da un passante

Un altro giovane umbro perde la vita in questi giorni veramente nefasti per la nostra regione. Non c'è stato nulla da fare per 21enne rimasto coinvolto in un grave incidente stradale che si è verificato questo notte intorno alle 4.45 in località Badiali in Altotevere. Il ragazzo è stato identificato: le iniziali sono C.E. residente a Città di Castello. Nel sinistro, secondo una prima riscostruzione, sarebbe rimasta coinvolta solo un'auto che è poi finito fuori strada per circostanze ancora da chiarire. Il mezzo praticamente si è piegato in due e schiacciato sul davanti: c'è voluta la squadra dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area e occuparsi di tutto il rituale tristemente conosciuto per questi incidenti su strada. L'allarme alle forze dell'ordine e al personale medico è stato dato da un automobilista della zona che si è trovato di fronte il mezzo distrutto mentre stava percorrendo la strada periferica di Badiali.

(aggiornamento nel corso della domenica)

