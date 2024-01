Incidente sulla E45: furgone travolge auto in panne, morto un 49enne

Aggiornamento: La vittima del drammatico incidente è un uomo di 49 anni residente in Romania e non una ragazza di 28 anni come scritto erroneamente.

Un uomo di 49 anni è morto in un incidente stradale che è avvenuto questa mattina nel tratto compreso tra l'uscita della E45 di Città di Castello Nord e l'uscita Sud, in direzione nord.

Sul posto i Vigili del fuoco del distaccamento tifernate e la Polstrada di Città di Castello per l'accertamento della dinamica. Lo scontro ha coinvolto un furgone e una vettura, che si è rigirata su se stessa, con l'anteriore nel senso opposto di marcia.

Gli operatori sanitari del 118 hanno solo potuto constatare il decesso del 49enne. Secondo la ricostruzione effettuata dalla Polizia stradale due persone stavano provvedendo a spostare una vettura in panne lungo la strada, quando sono state travolte da un furgone che sopraggiungeva nello stesso senso di marcia. Delle tre persone travolte l'uomo è stato sbalzato sull'asfalto a diversi metri di distanza ed è deceduto nell'impatto, le altre due, un giovane connazionale è rimasto ferito in modo lieve, ma è in stato di choc, mentre l'altro ha riportato qualche frattura. Entrambi sono stati portati al Pronto soccorso dell'ospedale di Città' di Castello. Il guidatore del furgone ha riportato ferite lievi.

La Procura ha disposto il sequestro dei due mezzi e il controllo alcolemico e tossicologico del conducente del furgone, un extracomunitario residente a Città di Castello, che ha riportato lesioni nell'incidente.

Gravi ripercussioni sulla circolazione stradale che prosegue su una sola corsia per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi incidentati.