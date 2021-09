Tragico incidente a Foligno: perde la vita una ciclista di 52 anni

Il personale del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso della donna, sul posto anche la Polizia locale

Tragico incidente a Foligno, intorno alle ore 16.30. È accaduto in via Fiamenga, dove ha perso la vita una ciclista di 52 anni (secondo una prima ricostruzione si sarebbe scontrata contro un camion). Sul posto sono intervenuti il 118 (il personale arrivato con un'ambulanza da Foligno non ha potuto purtroppo far altro che constatare il decesso della donna) e la Polizia locale folignate per ricostruire le dinamiche dell'accaduto.

L'Umbria piange così l'ennesima vittima di un settembre nero sul fronte degli incidenti stradali, la terza in poche ore dopo gli investimenti fatali a un'anziana e a un anziano a Magione e a Passignano sul Trasimeno.