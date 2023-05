Incidente stradale nello spoletino: scontro tra due auto, una finisce in un fosso. Feriti estratti dai Vigili del Fuoco

Uno scontro, lungo la diretta di Santa Maria in Campis nel comune di Spoleto, avvenuto intorno alle 18 di oggi, ha richiesto l'invio dal nosocomio del territorio di 3 autombulanze per prendesi cura dei cinque feriti la cui prognosi esclude per tutti il pericolo di vita indicando ferite e traumi guaribili in 5-10 gioni. I feriti sono stati estratti dalle lamiere delle auto danneggiate, in particolare una finita in un fosso a bordo strada, per fortuna in secca. Sul posto gli agenti della polizia locale per accertare le dinamiche del sinistro.