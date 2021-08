Incidente stradale alle porte di Spoleto: auto contro pullman, due feriti gravi. Il bollettino medico

Il quadro clinico generale è considerato grave, per le ferite e i traumi subiti, ma non sono in pericolo di vita. E’questo in sintesi il bollettino medico sui due feriti estratti dall’auto semi-distrutta, ieri sera, dopo l’impatto con un pullman. L’incidente è avvenuto poco dopo Spoleto, in direzione Terni. I Vigili del Fuoco della città dei Due Mondi oltre che a tagliare lamiere per liberare i due feriti hanno dovuto lavorare per diverse ore per rimuovere il pullman dalla strada. Il mezzo non era in grado di rimettersi in marcia per i danni subiti dall’impatto laterale alla fiancata sinistra. E’ stato necessario l’invio da Perugia di una Gru per liberare la strada. Non ci sarebbe feriti rilevanti tra i passeggeri del bus. Per come è ridotta l'auto, dopo lo scontro, si può parlare di un vero e proprio miracolo visto che non ci ha rimesso la vita nessuno.