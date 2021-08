Drammatico incidente stradale a Perugia: muore 29enne alla guida di una moto

Non c'è stato nulla da fare per un perugino, classe 1992, portato dal personale medico del 118 in gravi condizioni all'ospedale di Perugia nella tarda mattinata di oggi. Dopo le prime cure e valutate le condizioni cliniche del ragazzo - è stato constatato un grave trauma cranico - è stato immediatamente trasferito al reparto di terapia intensiva del nosocomio perugino. Ma nel giro di un paio di ore la situazione è peggiorata ulteriormente e il giovane 29enne è deceduto. La vittima era alla guida di una moto quando si è scontrato, per cause ancora da accertate, con un'auto. Il fatto non è avvenuto nella zona di Colombella-Farneto, come comunicato in precedenza, ma secondo la municipale si è verificato in strada Tiberina nord a Solfagnano. Il giovane deceduto risiedeva a Colombella. Non si hanno ulteriori particolari sull'incidente.

(aggiornamento nel corso del giorno)