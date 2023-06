Umbria, schianto all’alba, scooter contro auto: muore a 47 anni, le indagini dei carabinieri

Incidente stradale all’alba di questa mattina, 8 giugno, poco prima delle sei nella frazione di Fornole di Amelia. In base ad una prima ricostruzione, per cause in corso di accertamento, uno scooter condotto da un uomo di 47 anni si è scontrato contro un’auto. Ad avere la peggio è stato lo scooterista che è morto sul colpo. Leggermente ferito, ma senza gravi conseguenze, anche l’automobilista. Lo schianto si è verificato nei pressi delle scuole elementari della frazione amerina, lungo la strada che porta verso il raccordo Terni-Orte.

Sul posto oltre ai medici del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 47enne – originario di Roma – anche i carabinieri di Amelia che stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente.