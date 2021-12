Incidenti stradali sul Raccordo, altro scontro tra auto e Tir: tre feriti, disagi al traffico

Tre feriti ma non gravi presi in cura dagli operatori sanitari del 118 all'ora di pranza di oggi dopo l'incidente stradale è avvenuto sul Raccordo Perugia-Bettolle in direzione. Il sinistra ha riguardato due automobili e un tir. Dalle 13 sul posto si trovano, oltre i sanitari, i Vigili del Fuoco e il personale della Polstrada e dell'Anas per mettere in sicurezza il Raccordo; al momento l'incidente ha creato file e ritardi che stanno ancora creando problemi al traffico sul Raccordo Perugia-Bettolle. I feriti si trovano attualmente al Pronto Soccorso dell'Ospedale Santa Maria della Misericordia ma, come ribadito, si tratta di traumi lievi o non gravi.