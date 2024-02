Ancora una serata da incubo: lunga coda dopo incidente sul Raccordo in direzione Ponte San Giovanni

Ancora un tardo pomeriggio da incubo sul Raccordo Perugia-Bettolle dove l'ennesimo incidente stradale sta bloccando dalle 17,30 di oggi la viabilità direzione Ponte San Giovanni. Sul posto si trovano i Vigili del Fuoco, personle medico del 118, la Polizia Stradale e i tecnici dell'anas. Una task-force per cercare di rimettere in sicurezza la corsia dopo lo scontro avvenuto all'interno della galleria dei Volumni: si è verificata, secondo fonti di polizia, una vera e propria carambola che a coinvolto tre auto. Al momento non si hanno notizie su feriti e sulle cause dell'incidente. Addirittura le code in direzione Perugia sono arrivate fino al tratto di Raccordo nel comune di Corciano.