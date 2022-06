Perugia, Ape si ribalta nel sottopasso del Santa Giuliana e finisce contro il guardrail

Un mezzo del Comune di Perugia è stato protagonista di un singolare incidente nel primo pomeriggio nei pressi del Santa Giuliana.

Da una prima ricostruzione il mezzo, un'Ape Piaggio utilizzata per il servizio di intervento nel verde del Comune di Perugia, nell'affrontare l'intersezione tra via Baldassarre Orsini e vi aXX Settembre, all'ingresso di Via Cacciatori delle Alpi, è finita fuori strada, andando a sbattere contro il guardrail.

Il mezzo, molto probabilmente, ha affrontato la curva a velocità elevata e si è inclinato su un lato, fermando la sua corsa a bordo strada.

Traffico bloccato e tante auto ferme, con alcuni cittadini che hanno aiutato i due occupanti ad uscire dall'abitacolo.