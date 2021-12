Perugia-Ancona, doppia carambola all'altezza del Pianello: prima lo scontro tra due auto, poi altri tamponano i Vigili del Fuoco

Una doppia carambola per fortuna senza gravi conseguenze questa notte - poco dopo la mezzanotte - lungo la Perugia-Ancona all'altezza dell'uscita per Pianello. Il primo impatto: due vetture per cause da accertare si sono scontrate; il personale medico si è preso cura di due feriti che sono stati trasportati in codice giallo al Pronto Soccorso del Santa Maria della Misericordia. La seconda carambola: poco dopo proprio nell'area del primo incidente dove era in corso l'intervento. Due vetture hanno tamponato il mezzo dei Vigili del fuoco messo a protezione del precedente sinistro: fortunatamente senza conseguenze per i soccorritori e per gli uomini dei Vigili del Fuoco.