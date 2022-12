Incidente sulla Variante a Gubbio, due feriti di cui uno grave e in prognosi riservata, il bollettino

Sono due le persone ricoverate all'ospedale di Gubbio - Gualdo Tadino in seguito all'incidente avvenuto verso ora di pranzo al Km 19,6 variante Gubbio SS219, tra le uscite di Scheggia e Perugia. L'autista del pickup è in prognosi riservata ed è in sala operatoria per emoperitoneo. Il passeggero, invece, ha riportato la frattura della mandibola. È ricoverato e tenuto in osservazione. Sarà poi valutato dai chirurghi massilofacciali per eventuale intervento.