Incidente all'alba sul raccordo Perugia-Bettolle: auto si ribalta in galleria

È successo tra San Faustino e Prepo in direzione Ponte San Giovanni: sul posto vigili del fuoco e 118, non ci sarebbero feriti gravi

Incidente stradale nella prima mattina di oggi sul raccordo Perugia-Bettolle, dove un'auto si è ribaltata in galleria nel tratto tra San Faustino e Prepo in direzione Ponte San Giovanni. Sul posto intorno alle ore 7 è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco, oltre al 118 e alle forze dell'ordine per stabilire le dinamiche del sinistro. Secondo quanto si apprende la vettura si sarebbe ribaltata da sola e non ci sarebbe alcun ferito grave.

(notizia in aggiornamento)