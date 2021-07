Scontro frontale tra furgone e mezzo pesante a pochi metri dalla centrale dell'Enel: grave conducente

Lo scontro è avvenuto intorno alle 20 del 6 luglio. Il 118 ha optato per il trasferimento immediato in nosocomio per l'unici ferito

E' stato portato in Ospedale in codice rosso a causa di gravi ferite subite il conducente di un furgoncino rimasto vittima di un incidente stradale intorno alle 20 del 6 luglio. Lo scontro - a Gualdo Cattaneo a poche decine di metri alla centrale Enel di Ponte di Ferro - ha avuto per protagonisti un furgone bianco da lavoro e un mezzo pesante; ad aver avuto la peggio è stato il conducente del mezzo più piccolo. Una volta estratto dall'abitacolo è stato affidato al 118 che ha optato, proprio per le ferite riscontrate, per un immediatamento trasferimento in ospedale. Sul posto vigili del fuoco di Todi e carabinieri per ricostruire le dinamiche del frontale. Non risultato altri feriti gravi o di rilievo.