Tragedia a Foligno, travolto e ucciso dalla propria auto: inutili tutti i soccorsi

Non c'è stata nulla da fare per un uomo di 85 anni che è rimasto schiacciato dalla propria auto a Foligno. Inutili tutti i tentativi per rianimarlo dopo l'allarme lanciato, questa mattina, intorno alle 12,30 da parte di alcuni passanti che hanno assistito alla scena. Sul posto, oltre al personale del 118 anche i Vigili del Fuoco e le forze dell'ordine. Letale, secondo i primi accertamenti, è stato il trauma da schiacciamento. Molto probabilmente l'auto si è sfrenata quando la vittima ha aperto il portabagagli della vettura. Il fatto è avvenuto a pochi metri dall'isola ecologica in zona Cappuccini a Foligno. Sono stati effettuati tutti i rilievi da parte delle forze dell'ordine per avere certezza sulle dinamiche reali che hanno provocato l'incidente mortale. Al momeno, l'ipotesi più plausibile, è quella dell'auto che si è sfranata.