Incidente a Foligno: tir carico di vetro si ribalta, strada chiusa

Incidente nella mattinata di giovedì 3 marzo tra la Foligno-Civitanova e la complanare. Un camion si è rovesciato in curva, perdendo il carico. Strada in direzione Foligno chiusa al traffico. Sul posto i vigili del fuoco, in azione anche l'autogru per recuperare il mezzo pesante incidentato, il personale dell'Anas e la polizia stradale. Il conducente del camion è stato portato in ospedale per accertamenti.