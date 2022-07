Incidente stradale mortale sulla Centrale Umbra, muore 35enne dopo aver perso il controllo dell'auto in curva

Ha perso il controllo della sua auto, una Opel, in curva finendo poi violentemente contro una parete del sottopassaggio all’altezza dello svincolo fra la statale Flaminia e ‘Centrale Umbria’, nella zona nord di Foligno. Lo schianto per il conducente - E.G. un 35enne residente a Foligno ma albanese di passaporto - è stato fatale tanto è vero che il personale medico del 118 ha potuto constatare la morte senza poter fare altro. Al momento la polizia stradale ha escluso qualsiasi altro mezzo coinvolto. Ma sulle dinamiche continua l'inchiesta in collaborazione con la Procura di Spoleto. Non si esclude l'autopsia per acquisire ulteriori elementi. Per assicurare la rimozione del mezzo e la messa in sicurezza dell'area dell'incidente è stato necessario deviare il traffico su entrambe le corsie. Intorno alle 10 l'Anas ha riaperto la strada.