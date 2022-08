Costacciaro, scontro tra auto e furgone con roulotte al traino: un ferito in ospedale

Una persona è stata trasportata all'ospedale di Branca a seguito di un sinistro stradale avvenuto lungo la strada statale Flaminia, al chilometro 5+206 in località Costacciaro.

Sul posto si è recata la squadra dei Vigili del fuoco di Gubbio per rimuovere i mezzi incidentati, un equipaggi del 118 che ha soccorso il ferito e provveduto al trasporto in ospedale e i Carabinieri per il sopralluogo e i rilievi del sinistro.

Da quanto potuto constatare lo scontro è avvenuto tra due mezzi, un'autovettura e un furgone che trainava una roulotte.