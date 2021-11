Camion in difficoltà sulla salita di Porta Perugina, intervento dei Vigili del fuoco

Un mezzo pesante è rimasto bloccato, questa mattina poco prima delle 8, a Todi sulla salita di Porta Perugina. Il mezzo pesante è rimasto bloccato poco dopo il cimitero cittadino non potendo proseguire né fare una manovra per riscendere.

Dalle testimonianze delle persone rimaste bloccate in coda, le ruote del mezzo non facevano presa sull'asfalto della ripida salita (tanto che è vietato il transito ai mezzi pesanti).

Si è reso necessario l'intervento dei Vigili del fuoco per trainare il mezzo e toglierlo dalla sede stradale.

Lunghe code e rallentamenti anche in considerazione dell'orario in cui è avvenuto il fatto, coicidente con l'entrata a scuola e in ufficio per centinaia di automobilisti.