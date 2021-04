Cambio casa, come procedere alla voltura o subentro sui contratti delle utenze domestiche

Quando si cambia casa, oltre al trasloco dei mobili e delle proprie cose, bisogna tenere in considerazione alcuni aspetti fondamentali che posso diventare seccanti. Tra questi ci sono sicuramente i nuovi allacci alle utenze domestiche.

La voltura e il subentro sono tra le operazioni necessarie e che possono creare qualche problema, anche perché si può fare confusione tra l’una e l’altro. Quando si trasloca in una nuova casa, si deve procedere per tempo con entrambe, per evitare spiacevoli imprevisti. Vediamo allora la differenza tra il subentro e la voltura.

La voltura

La voltura (detta anche volturazione) non è altro che la richiesta di modificare l’intestatario di una bolletta di un’utenza che risulta ancora attiva. In caso di contatore e di contratto di fornitura regolarmente validi, si procede con questa operazione. La procedura spetta a chi desidera che le utenze gli siano intestate, quindi normalmente il nuovo inquilino che sottoscrive il contratto di affitto di un immobile.

Il subentro

Il subentro, invece, è diverso dalla voltura perché il contatore è presente, ma il contratto dell’utenza risulta essere cessato. In questo modo si riattiva la fornitura di un impianto che in precedenza era stato disattivato, come ad esempio quando un’abitazione risulta disabitata per un determinato periodo di tempo.

I tempi per entrambe le operazioni

Quando bisogna procedere con una voltura della luce o del gas bisognerà procedere entro due giorni lavorativi dal momento in cui si riceve la richiesta di dati, comunicarndo tutte le informazioni per registrarli in maniera ufficiale. Una volta accertata la regolarità di questi dati, il gestore impegherà almeno altri due giorni lavorativi per completare l’operazione.

Nel caso del subentro, invece, bisogna fare una distinzione:

nel caso di un’utenza di energia elettrica , sono necessari 7 giorni lavoratori, con il fornitore che ha due giorni per inviare la richiesta e la società distributrice che ha altri 5 giorni a disposizione per l’attivazione;

, sono necessari 7 giorni lavoratori, con il fornitore che ha due giorni per inviare la richiesta e la società distributrice che ha altri 5 giorni a disposizione per l’attivazione; per una fornitura di gas, i giorni lavorativi sono 12, vale a dire 2 per la richiesta del fornitore ed altri 10 per l’invio di un tecnico e l’attivazione dell’utenza.

I dati da fornire per subentro e voltura

Le informazioni e i dati da avere a disposizione per effettuare queste operazioni sono diversi:

Dati personali (codice fiscale, documento di riconoscimento della persona a cui è intestato il contratto, numero di telefono e indirizzo della residenza)

Nel caso della luce, serve anche il codice POD , mentre per il gas bisogna fornire il codice PDR che identificano i rispettivi contatori e che sono indicati in bolletta

, mentre per il gas bisogna fornire il che identificano i rispettivi contatori e che sono indicati in bolletta L’autolettura del contatore della luce o del gas

Le coordinate del conto corrente in caso di pagamento con questa modalità

L’indirizzo in cui recapitare la fattura per il conguaglio (in caso di voltura)

La potenza impegnata e l’autocertificazione di residenza anagrafica se si tratta di una bolletta della luce

I costi da sostenere

Il costo per la voltura e il subentro varia a seconda del tipo di contratto, anche se ne esistono alcuni fissi a seconda che si sia sceltil mercato di maggiore tutela oppure il mercato libero. In caso di maggior tutela, sia col subentro che con la voltura si pagano:

25,51 euro per gli oneri amministrativi (IVA al 22%)

23 euro come contributo fisso per il subentro (l’IVA è sempre al 22%)

16 euro per l’imposta di bollo

Se invece si opta per il mercato libero, i costi sono i seguenti, sempre per le due operazioni:

25,51 euro di contributo fisso per gli oneri amministrativi

Una quota di servizio che viene decisa dal fornitore

L’eventuale imposta di bollo da 16 euro

Prodotti online

Energia Senza Sorprese

Misuratore di potenza

Lampadina Led risparmio energetico