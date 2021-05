Come far rientrare la sostituzione degli infissi nell'Ecobonus 110

Le norme per accedere ai benefici fiscali previsti dal Superbonus 110 e quali sono i lavoro trainanti per poter rientrare anche nella sostituzione di finestre e serramenti

Nella nostra guida sull'Ecobonus 110% abbiamo spiegato che la detrazione maggiorata al 110% è valida anche per la sostituzione degli infissi così come per tutta una serie di interventi "minori" che, se effettuati nell'ambito di lavori più ampi, possono rientrare nelle agevolazioni.

La sostituzione degli infissi in quetso tipo di regime risulta molto conveniente perché, in genere, i lavori per la sostituzione di porte e finestre rientrano nelle detrazioni dell 50%, ma questa volta fino al 31 dicembre 2021 sarà possibile accedere al 110%.

I lavori "trainanti"

Come abbiamo detto, per far rientrare la sostituzione dei serramenti nel superbonus, bisogna che questi siano inclusi in una serie di lavori definiti "trainanti" come:

sostituzione dell’impianto di climatizzazione;

isolamento termico ;

; misure antisismiche.

I lavori "minori" che possono rientrare nel superbonus

Nell'ambito di queste ristrutturazioni, possono rientrare nel superbonus 110% anche una serie di lavori minori. Vediamoli insieme:

Fornitura e installazione di tende da sole

Fornitura e installazione di porte di ingresso

Integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati

Ci sono inoltre alcune condizioni per far rientrare anche questi lavori nel bonus: