Cambiare i pavimenti di casa: come fare la scelta giusta

Se state ristrutturando casa, una tra le scelte più impegnative da fare è indubbiamente quella del pavimento. Mentre scegliere il colore per tinteggiare le pareti può essere estremamente seplice (e potete anche cambiare idea facilmente), la scelta del pavimento è infatti dispendiosa e non ci si possono permettere errori.

Quindi, prima di procedere alla scelta del materiale con cui rivestire il suolo, meglio riflettere se abbiamo bisogno di un pavimento resistente, elegante o pratico, specialmente se in casa ci sono bambini piccoli.

Vediamo i tipi di pavimento in commercio

Marmo: il materiale elegante

Quando pensiamo all'eleganza, il marmo è il materiale più indicato, ma anche molto costoso sia per il trasporto che per la posa. Se però non vogliamo rinunciare a questo tipo di pavimento, possiamo scegliere tra differenti colorazioni come il classico bianco, il delicato rosa, il brillante verde o il raffinato blu.

Resina: materiale resistente e facile da posare

Rinnovare il pavimento avendo a disposizione un budget basso è possibile anche senza intraprendere lavori di ristrutturazioni lunghi, scegliendo la resina. Utilizzato soprattutto nelle case al mare o in montagna, in cui trascorriamo poco tempo, negli ultimi anni ha conquistato anche le abitazioni principali.

Qualche anno fa veniva utilizzata solo la resina epossidica perchè impermeabile e resistente all'usura, negli ultimi tempi è arrivato anche il cemento resina. Impermeabile e igienico, è consigliabile in cucina perchè resiste all'umidità e ha diverse finiture.

Il cotto, per chi ama lo stile rustico

Nelle case dallo stile rustico non può mancare il pavimento in cotto. Negli ultimi anni alle mattonelle quadrate sono state affiancate anche quelle di dimensioni differenti e con uno stile moderno. Realizzato in argilla impastata con acqua, le proprietà e il colore del cotto dipendono dal materiale principale e dalla finezza della macinazione, ma anche dalla quantità di acqua impiegata per le lavorazione. Giallo, rosato o rosso ogni pavimento avrà un aspetto differente grazie alla composizione liscia o granulosa.

Gres: resistente e duraturo

Oltre ad essere un materiale resistente, il gres ha la caratteristica di imitare materiali differenti come pietra o legno. Adatto ad ogni ambiente della casa permette di dare un aspetto diverso ad ogni stanza. Si trova disponibile in piastrelle di differenti dimensioni: quelle piccole vanno bene per bagno o cucina in quanto possiamo creare disegni che fanno del pavimento un elemento d'arredo.

Intramontabile parquet: per avere un ambiente caldo e raffinato

Il parquet è un materiale perfetto in ogni tipo di abitazione. Realizzato in differenti tonalità si adatta sia all'arredamento moderno che a quello più classico. E' molto versatile, e si adatta ad ambienti di grandi dimensioni o in case piccole; la sua caratteristica principale è quella di mantenere caldo in inverno e freschi in estate, ma soprattutto di assicurare l'isolamento acustico. Facile da montare, ha costi più alti rispetto agli altri materiali.



Bambù

Per gli amanti del green a ogni costo il bambù è la scelta perfetta: oltre ad essere naturale, è resistente e dura nel tempo. Caratterizzato da venature più profonde, può essere verniciato ed utilizzato in bagno o cucina senza rovinarsi.

Prodotti online

Gres porcellanato effetto legno

Pavimento laminato

Detergente igienizzante per pavimenti in legno