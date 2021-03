Villa in collina con piscina, un sogno "possibile" a Perugia

In una delle zone più esclusive di perugia, Prepo-Toppo Fontanelle, l'immobiliare Home 21 propone in vendita questa villa progettata con caratteristiche di design uniche.

L'immobile è posizionato in modo ottimale lungo il crinale della collina, cosa che garantisce un'ottima esposizione solare ed una vista panoramica aperta su più lati. La villa si dispone su due livelli oltre ad avere una parte seminterrata con locali accessori ad uso dell'abitazione.



Al piano seminterrato: garage di ben 100 mq di pavimentato e riscaldato, due spogliatoi con doccia nella zona piscina, centrale termica, vasca di recupero delle acque meteoriche.



Al piano terra: ampio ingresso, doppio salone con portico esterno e veranda, sala da pranzo, grande cucina abitabile/pranzo, cucinotto, ripostiglio, due bagni con finestra e grande ambiente con ingresso indipendente (per studio, altra camera, ecc..).



Al piano primo: il piano primo è composto dalla camera padronale con bagno in camera e accesso diretto al terrazzo prendisole esterno, altra camera matrimoniale, due camere singole, un soppalco abitabile e una quinta ulteriore stanza utilizzabile come camera o come studio, anch'essa con l'accesso diretto verso l'esterno, inoltre sono presenti altri ambienti serviti da due bagni. Tetto ventilato, aria condizionata. La piscina, di dimensioni 15x6 mt, è posizionata in maniera ottimale per avere la migliore esposizione nelle ore assolate. La proprietà è immersa in un terreno semi pianeggiante di circa 4.000 metri, sistemato per gran parte a giardino; inoltre vi è un frutteto con irrigazione automatica a goccia. Un piccolo orto è stato ricavato, in maniera discreta, nella parte superiore del lotto.

La richiesta è di 850.000 euro.