Tutto quello che puoi desiderare è presente in questa villa a Perugia

La Divin Tuscany propone in esclusiva una lussuosa villa di circa mq. 500 finemente ristrutturata, oltre a parco giardino di circa 10.000 mq con piscina, campo da tennis, campo da calcetto, ed uliveto secolare in posizione panoramica. Non manche la vista sul centro storico di Perugia.

La villa, dotata di ogni confort e curata in ogni aspetto, presenta rifiniture di elevato pregio. Attualmente sono presenti 5 camere, 6 bagni, oltre a tre saloni ed area interna home theatre e biliardo, caveau e panic room, ma vi sono sufficienti spazi per realizzare altre camere, bagni od ogni altro locale desiderato. Da sottolineare il fatto che, al piano terra, oltre allo spazioso garage da cui si accede direttamente all’interno dell’abitazione, è presente anche un ulteriore appartamento con ingresso indipendente (ma comunicante anche con l’immobile), ideale per anziani genitori o figli che desiderano una propria indipendenza, nonché per una coppia di domestici.

La proprietà situata in un sito esclusivo è pronta per essere vissuta e può essere venduta con formula chiavi in mano arredi inclusi. È presente l’impianto di condizionamento dell’aria, con sistema domotico freddo/caldo regolabile in ogni ambiente. Una menzione particolare va riservata alla zona living: stupenda, l’interno si fonde con il parco abbracciato da una elegante veranda dalle ampie superficie vetrate.

La piscina ad acqua salata per limitare il cloro ha profondità crescente che ne permette l’utilizzo a adulti e bambini, ed una superficie di mt 6x12 ed è finemente illuminata e dotata di ogni confort e del proprio bagno. Stupendo il campo da tennis, protetto da alte reti e riconvertibile in campo di calcetto con la sola rimozione del net centrale, perfettamente illuminato per partite anche in notturna, ha dimensioni regolamentari per l’esercizio di entrambe le discipline. Il manto è realizzato in erba sintetica atossica ed auto drenante di ultima generazione.

Il livello di privacy è assoluto e totale, la proprietà infatti è interamente recintata e lo sguardo altrui è impedito da folte siepi.

Vi sono due ingressi, uno principale e l’altro più riservato per ospiti che desiderano riserbo verso sguardi indiscreti. Entrambe gli accessi sono dotati di cancello automatico. L’impianto di videosorveglianza, ultramoderno ed autoalimentante, copre tutta la proprietà, internamente ed esternamente, in modo da garantire una sicurezza pressoché totale. Rappresenta la dimora ideale per una famiglia importante che desidera vivere in un’area residenziale di alto livello, servita da ogni confort e servizio, ma a meno di cinque minuti di auto dal centro storico di Perugia. Ideale anche per essere messa a reddito nel circuito delle locazioni turistiche temporanee. Una preziosa proprietà per vivere il sogno di una vita.

Costo 1.790.000 euro.