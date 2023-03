"Mi stanno minacciando e sono stata costretta a rinchiudermi in casa": scontro tra conoscenti per questione di soldi

"Due persone mi stanno minacciando e sono stata costretta a rinchiudermi in casa". La richiesta di intervento della Polizia è stata fatta da un donna, proprietaria di un appartamento, che a suo dire era finita nel mirino di due suoi conoscenti che suonavano insistentemente al citofono, insultandola e chiedendo dei soldi. Il tutto accadeva a Spoleto.

Giunti sul posto, gli agenti della Squadra Volante hanno notato, all’ingresso del palazzo, due persone: un uomo e una donna, nota per i suoi precedenti di polizia. Sentiti in merito alla loro presenza, hanno riferito di essersi portati presso quell’indirizzo per chiedere ad una loro conoscente la restituzione del denaro sottratto nel corso di un precedente incontro con quest’ultima.

Gli operatori, dopo averli tranquillizzati, hanno informato che potevano svolgere regolare denuncia e subito dopo li avevano allontanati per evitare altri comportamenti a rischio.

I poliziotti hanno poi sentito la richiedente che ha negato gli addebiti, spiegando che poco prima, la coppia si era recata presso l’ingresso dell’appartamento, bussando in modo violento alla porta e insultandola. La donna valuterà se sporgere querela per quanto accaduto. La Polizia con il suo intervento ha evitato che la situazione degenerasse.