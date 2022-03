Bonus Psicologo, ecco cosa bisogna sapere prima di richiederlo e iniziare un percorso

Tra i vari bonus promossi dal governo Draghi, in arrivo c'è anche il cosiddetto Bonus Psicologo. Fino a 600 euro a persona per il benessere psicologico, per un totale stimato di almeno 16.000 individui impattati positivamente dall’incentivo, fino a esaurimento fondi. Questa misura, fortemente richiesta da più parti per aiutare quante più persone ad affrontare il post-pandemia, interessa gli italiani, che iniziano a ricercare lo specialista più adatto per ottenere supporto psicologico. La ricerca viene effettuata anche online, dove si calcola che siano cresciute del +855% nell’ultimo mese proprio sulla parola chiave “bonus psicologo”, e del +60% per la ricerca di “psicologo online”.

Il termometro sulla reazione degli italiani al Bonus Psicologo lo fornisce Serenis, la piattaforma che affianca le persone nella ricerca di un giusto e soddisfacente percorso psicologico individuando lo psicoterapeuta più adeguato a loro, confermando da un lato il dato relativo al crescente interesse, ma dall’altro lanciando un messaggio, forte dell’esperienza a contatto con i pazienti: l’interesse verso il Bonus Psicologo non sempre coincide con la consapevolezza necessaria ad affrontare il percorso. E avverte: questa “asimmetria”, specie in mancanza di un’adeguata comunicazione in accompagnamento all’assegnazione del Bonus, potrebbe causare una dispersione delle risorse.

Il tema è rimasto ancora sotto traccia, ma è impossibile non pensarci non appena si sblocchino gli incentivi economici: perché se è vero che in Italia abbiamo una certa tradizione in tema di corsa ai “bonus”, ancor più vero è che nel nostro paese esistono ben 4,5 milioni di italiani che, pur avendo un disagio mentale diagnosticato, non hanno accesso alla terapia*. Come assicurarsi di far “coincidere” i 16.000 che accederanno al Bonus con coloro che più potrebbero davvero beneficiare dell’incentivo?

“La “corsa al Bonus” che può derivare dalla “gratuità” dell’incentivo è un rischio che, come operatori del settore, consideriamo, soprattutto guardando ai numeri di queste prime settimane. Un “equivoco” che però può rischiare di compromettere l’efficacia di una misura di cui le persone (e non gli operatori) hanno davvero bisogno. Per questo reputiamo che sia fondamentale affiancare all’incentivo economico anche un’adeguata strategia di comunicazione e informazione - chiarisce Silvia Wang, fondatrice di Serenis.it - In questo senso, il Bonus Psicologo rappresenta un’incredibile opportunità di rendere la salute mentale più accessibile, riducendo le barriere all’inizio: una missione che anche noi, come Serenis, abbiamo messo al centro del nostro progetto. Ma che non può prescindere dalla consapevolezza del paziente e, quindi, da una corretta comunicazione”.

Per cogliere le opportunità del Bonus Psicologo con consapevolezza, quindi, sarà importante che istituzioni e operatori lo comunichino in maniera efficace, anche grazie al contributo di Serenis.it, con le linee guida e le cose da sapere prima di iniziare la psicoterapia. Vediamone alcune in particolare.

Dedica la giusta attenzione alla scelta del terapeuta

Non esiste il terapeuta “bravo” in senso assoluto, perché la terapia “si fa in due”: per questo, una buona relazione paziente-terapeuta sta alla base di ogni percorso efficace, dunque è fondamentale scegliere il professionista più adatto, in base all’esperienza in determinate aree, alla familiarità con certe categorie di persone ma, anche all’affinità di comunicazione. “La terapia online da questo punto di vista, superato il vincolo della vicinanza geografica, riesce ad ampliare significativamente il numero di terapeuti con cui è possibile entrare in contatto”, spiega Silvia Wang.

Consideralo un impegno sul medio periodo, come la palestra!

Una delle prime raccomandazioni di ogni allenatore sin dal primo ingresso in palestra riguarda proprio la convinzione e la costanza indispensabili per ottenere il risultato. Stessa cosa per un percorso di crescita personale. “Consideriamo il benessere psicologico come quello fisico, non un'azione limitata nel tempo (come una dieta o esercizio intenso ma breve), ma qualcosa di costante nel corso della vita - spiega Silvia Wang, che aggiunge - questo non significa che le sedute debbano durare per tutta la vita, ma, al contrario, che una buona psicoterapia può lasciarci un approccio e degli strumenti che nel medio tempo possano assumere anche una forma diversa, complementare alle sedute di psicoterapia in senso stretto”.

Coinvolgi chi ti sta più vicino: sarà un gioco di squadra

Siamo parte di una rete di relazioni umane, quindi il supporto di familiari, partner o amici fidati è fondamentale per il successo di un percorso, inquanto la nostra rete sociale più stretta ci dà sostegno emotivo e fiducia nei momenti di cambiamento. Spesso la terapia porta con sé uno stigma sociale che ci impedisce di parlarne con altri; superare questo pregiudizio, e coinvolgere - naturalmente nella misura in cui lo riteniamo opportuno - chi ci sta più vicino è, al contrario, un importante tassello per una terapia efficace.

Datti degli obiettivi e monitora i progressi

“Perché sei qui?” Questa è la domanda con cui tipicamente si apre il primo colloquio con un terapeuta. Il perché di questa domanda non è solo conoscere meglio la persona che si ha di fronte, ma iniziare a individuare i contorni del problema e vedere soluzioni e obiettivi che terapeuta e paziente possono definire insieme per valutare il progresso della relazione. “Il monitoraggio dei progressi della terapia è una parte integrante del percorso stesso - conclude ancora Silvia Wang di Serenis - Gli obiettivi e il modo in cui raggiungerli possono cambiare nel corso del tempo, ed è per questo che è fondamentale costruire percorsi personalizzati, adatti ad ogni esigenza e tappa di vita di ogni persona”.



