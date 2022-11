Assisi, inaugurata la stanza per le donne vittime di maltrattamenti e violenza

È stata inaugurata, all’interno della Compagnia Carabinieri di Assisi, la “stanza tutta per sé”, un locale dedicato alla tutela e all’ascolto protetto di donne e minori vittime di violenza e abusi. L’evento si incardina nel progetto avviato nel 2015 da Soroptimist International d’Italia ed anticipa di pochi giorni la “giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, che ricorre il 25 novembre e in occasione della quale la caserma di Santa Maria degli Angeli si illuminerà di arancione, in segno di vicinanza e supporto a tutte le donne vittima di violenza e abuso.

Il Club Soroptimist Valle Umbra, che negli anni scorsi aveva già realizzato altre due stanze nel territorio umbro, si è coordinato con l’Arma di Assisi e, grazie al prezioso contributo offerto dalla Fondazione Perugia, ha curato la realizzazione di questa terza stanza.

Il locale è stato allestito in maniera da apparire accogliente e sicuro, per mettere a proprio agio quanto più possibile le vittime di violenze, abusi e reati di genere, anche se in età infantile. È dotato inoltre di un sistema di registrazione audio/video, che permette ai Carabinieri di procedere all’ascolto protetto secondo le linee guida previste e nella massima tutela delle vittime.

Un gesto di grande generosità da parte del Club Soroptimist Valle Umbra, che si affianca alla grande sensibilità che l’Arma dei Carabinieri ripone nella gestione delle fasce cd. “deboli”, anche avviando il proprio personale a corsi di specializzazione, in cui vengono apprese le metodologie utili a trattare con sempre maggiore professionalità ed efficacia tali fenomeni, diffusi trasversalmente su tutto il territorio nazionale e frequenti anche nella nostra regione.

All’inaugurazione sono intervenuti il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Perugia, Colonnello Stefano Romano, la Presidente del Club Soroptimist Valle Umbra Graziella Pascucci, nonché il Vescovo di Assisi, Nocera Umbra e Gualdo Tadino, S.E. Mons. Domenico Sorrentino, e il Sindaco di Assisi, Ing. Stefania Proietti, unitamente ai rappresentanti della Prefettura e alle socie del Club Valle Umbra.