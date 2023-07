La Misericordia di Magione al servizio della comunità: inaugurata la nuova ambulanza

Dagli anni ‘90 la Misericordia di Magione è al servizio della comunità che ha bisogno di cure. Offre trasporto disabili, trasporto per ricoveri ordinari e d’urgenza, trasporto plasma, ma anche servizi di Protezione Civile in occasioni di pubbliche calamità e servizi di pronto Soccorso. Insomma, c’è sempre una mano tesa nei confronti del prossimo.

Ecco perché è così importante l’inaugurazione della nuova ambulanza che permette di ampliare ancora di più i tanti servizi che vengono svolti dall’associazione.

La cerimonia si è tenuta oggi, lunedì 17 luglio, e nell’occasione è stato ricordato Graziano Urbani, membro della Misericordia venuto a mancare all’improvviso alcuni giorni fa lasciando un dolore fortissimo nella famiglia e in tutta la comunità. “Non è retorica dire – ha affermato il governatore Fabrizio Alunni – che è venuta a mancare una persona impegnata in tante associazioni con grande impegno e generosità, una persona davvero speciale.”

L’ambulanza è stata finanziata in gran parte con le donazioni del 5 per mille sostenute dalla comunità magionese “Quest’anno - ha fatto sapere Alunni - abbiamo impiegato questo importante contributo per l’acquisto di una nuova ambulanza. Un altro mezzo che si aggiunge al nostro parco macchine e che ci permetterà di rispondere con prontezza ed efficienza alle richieste di intervento. Grazie anche alla Ditta Edile “Croitoriu Dumitru” per il contributo donato in vista dell’acquisto dell’ambulanza, e al centro anziani di Magione, nella persona di Mario Mariuccini, che ci ha voluto donare per l’occasione un defibrillatore da poter installare appunto nel nuovo mezzo.”

All'inaugurazione erano presenti oltre ai volontari della Misericordia, Massimo Lagetti , vicesindaco Comune di Magione, rappresentanti delle associazioni AVIS e Centro Anziani, la delegazione del Cisom Umbria, le consorelle di Fossato di Vico e Tuoro sul Trasimeno, la delegazione della Croce Rossa comitato locale di Corciano, il vice comandante Maresciallo Alessandro Scarchini, Emilio Abbritti, direttore del Distretto del Trasimeno dell'Usl Umbria 1, il vicario Monsignor Simone Sorbaioli che ha concelebrato la Santa Messa insieme al parroco don Enjell, esponenti dell'Ordine dei Cavalieri di Malta.