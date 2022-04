Polifemo, passare dalla "quasi morte" alla vita e all'adozione grazie alle cure affettuose di chi ama gli animali

Una bella storia, fatta di amore per gli animali e per la vita, rispetto e cura per i più deboli. Ci arriva dal Rifugio per Cani Agrilia di Ponte Pattoli, alle porte di Perugia, dove la signora Lia Campriani, assieme a una rete di volontari, si prende cura di un gran numero di cani, quasi duecento esemplari di ogni tipo, taglia ed età, trattandoli con l'affetto e le cure che meritano.

"Polifemo è arrivato una notte, alcune settimane fa, davanti alle porte del Rifugio, assieme ad altri 12 cagnolini da caccia; tutti 'scarti' di un cacciatore - ci racconta Michela, una delle volontarie del Rifugio -. Due di questi cani erano femmine e incinte, e dopo un paio di settimane hanno partorito. Gli altri erano magrissimi, tra cui Polifemo, che non si teneva neanche in piedi sulle zampe, era uno scheletro con un po' di poelo attaccato alle ossa... Abbiamo fatto una cura ricostituente ma i primi giorni ha mangiato solo due-tre cucchiaini di umido, di recovery, fatto apposta per queste situaizoni. Piano piano ha iniziato a riprendere le forze, non riusciva neanche ad alzarsi dalla cuccia. Ma poi si è ripreso ed è stato adottato. E ora è uno splendore!". E' proprio vero, come dicono al Rifugio Argilia, che prima si sanano le ferite fisiche, e poi quelle del cuore!

Tutti i cagnolini di quella terribile notte sono stati adottai, ma ce n'è ancora uno che cerca casa... Anzio. Ha circa 3/4 anni, è stato vaccinato e microchippato, è buono con tutti. Che cosa aspettate a fare un salto al Rifugio Agrilia?